Sobrecargo denuncia abuso sexual; Interjet abre investigación

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A través de su cuenta de Facebook, una sobrecargo de la empresa Interjet denunció abuso sexual de parte de un capitán de la aerolínea.“Es una impotencia y coraje lo que siento... pero no sólo por mí porque temo por mí seguridad, es porque el ABUSO SEXUAL , EL INTENTO DE VIOLACIÓN NO PUEDE QUEDAR IMPUNE Y MENOS CUANDO UNA EMPRESA COMO INTERJET QUE DICE TENER VALORES, dejé en TOTAL IMPUNIDAD A UNOS DELINCUENTES Y VIOLADOR COMO ELLOS..! COMPARTAN.!”, escribió en su muro.La aerolínea respondió en Twitter que ha abierto una investigación sobre el caso de la sobrecargo, a quien identificó plenamente.La chica relató que en enero pasado, un capitán de la aerolínea intentó besarla en un bar en Chihuahua y luego quiso abusar de ella el hotel donde se hospedó la tripulación.La sobrecargo transmitió el jueves en vivo su denuncia a través de Facebook Live.En su relato, llorando, comentó que sus compañeras le recomendaron que no levantara denuncia.“Si tú hablas, nos vamos todos", dijo la chica que le respondió una de sus compañeras.Hoy, Intejet informó que está analizando puntualmente la situación y ha abierto una investigación exhaustiva sobre el caso.“Nuestros colaboradores deben de cumplir a cabalidad las políticas internas y las normas establecidas por ley”, refirió.“Como empresa, mantenemos una comunicación constante y abierta con nuestro equipo y reprobamos cualquier conducta que vulnere la integridad de las personas”.La sobrecargo declaró que ahora vive con temor y que no es la primera vez que pasa en Interjet, pero muchas se quedan calladas porque las amenazan.Declaró que no se siente segura porque, incluso, personal de la empresa duda de su estado mental.