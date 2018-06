Arrestan a ex contadora de César Duarte

CHIHUAHUA, Chihuahua(El Universal)

La Fiscalía Estatal de Chihuahua detuvo a la ex contadora de César Duarte, Guadalupe Medina Aragón, a quien acusa de haber participado en el desvío de 20 millones de pesos en colaboración con el ex mandatario.



"La agente del Ministerio Público expuso en la Audiencia de Formulación de Imputación que en abril de 2015, la mujer en calidad de representante legal de la Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua, concertó, junto a otros ex funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Economía, la distracción del recurso.



Para ello, simularon la realización del convenio de apoyo económico 019/2015-SE/FI con la citada Asociación, de la que Duarte Jáquez era presidente del consejo directivo, para al fingir el trámite administrativo y la comprobación del gasto a través de facturas apócrifas" detalló un reporte de la Fiscalía.



EL UNIVERSAL tuvo acceso en exclusiva al convenio, el cual fue firmado por el entonces titular de Hacienda, Jaime Herrera Corral; el secretario de Economía, Manuel Russek Valles; y la propia Medina.



En dicho documento se hace constar que la Unión Ganadera División del Norte, fundada por Duarte en 2005 (cinco años antes de ser gobernador) recibiría un total de 49 millones 638 mil pesos, de los cuales, 20 millones serían entregados por el gobierno estatal, y los casi 30 millones restantes por la Secretaria de Economía del gobierno federal.



Medina recibió el dinero como apoyo al denominado "Proyecto de valor agregado a la industria cárnica/planta de sacrificio y equipamiento, planta de cortes y valor agregado".



Según las cláusulas, los fondos asignados serían usados para “incrementar el valor agregado a la red de ganado del Estado de Chihuahua; "aumentar la derrama económica y la utilidad de los proveedores de cárnicos; infraestructura productiva, adquisición de maquinaria, capacitación"; entre otros.



En el convenio se especifica que sólo cinco empresas serían las beneficiadas, aunque en ningún lugar se indica el nombre de tales compañías.



De igual forma, varias cláusulas señalan que para comprobar el destino de los recursos, la Unión Ganadera debería entregar un informe y copia de las facturas que amparasen el gasto.



"En la causa penal 2223/2018 quedó asentado que Guadalupe M. A, intervino en carácter de representante legal de la Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua y al mismo tiempo, se desempeñaba como administradora del patrimonio del exgobernador y apoderada legal de varias de sus empresas", reveló el Ministerio Público ante el juez.



En la audiencia se determinó que la mujer permanecerá detenida y el próximo martes se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso.



También este jueves, la Fiscalía capturó a Erik Manuel H. A, probable responsable de delito de peculado, a quien se le acusa de distraer dos millones 420 mil pesos del erario, que serían destinados para fines públicos.



"En la audiencia de formulación de imputación, el agente del Ministerio Público argumentó que durante el periodo de julio a septiembre de 2016, Erik Manuel, en su carácter de representante de la Dirección General de Programas de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda, en acuerdo previo con diversos funcionarios, distrajeron el recurso, para dar cumplimiento a un compromiso personal del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez.



Para ello simularon la realización del procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales SH/AD/001/SGG/2016, consistente en el Análisis Estratégico de Municipios del Estado de Chihuahua, por conducto de la Dirección de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobierno y la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V., cuyos servicios nunca fueron prestados", informó Fiscalía.