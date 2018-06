Liberan a detenidos con 20 mdp en efectivo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Los hombres detenidos el martes en la avenida Insurgentes, en posesión de 20 millones de pesos en efectivo, fueron dejados en libertad porque la Procuraduría General de la República (PGR) no encontró elementos suficientes para consignarlos.De acuerdo con la indagatoria realizada hasta el momento, los dos hombres de 32 y 44 años de edad, son empleados de la empresa Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores S.A. de C. V, la cual tiene sus documentos en regla, por lo que se determinó que el traslado del numerario está justificado.Al momento de su detención, les fue encontrado un comprobante de servicio de valores en tránsito, en el que se señaló que el domicilio de la entrega del dinero era el ubicado en la avenida Insurgentes Norte número 59, en la colonia Buenavista, en la delegación Cuauhtémoc. El domicilio corresponde a la sede del PRI.Los dos hombres no demostraron quién es el dueño de la empresa.Durante dos días, peritos en materia de contabilidad realizaron labores de conteo y revisión del efectivo asegurado, en la Unidad de Investigación y Litigación con Detenido, ubicada en la delegación Azcapotzalco, a donde fueron llevados los sujetos tras detenidos.La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México(SSP-CDMX) dio a conocer el martes la detención de los dos hombres, a quienes les aseguraron 20 millones de pesos en efectivo, cuya procedencia no lograron acreditar.Señalaron en una tarjeta informativa que ese día, policías de la Jefatura del Estado Mayor Policial (JEMP), en coordinación con personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, instalaron un Punto de Control Preventivo (PCP), en el cual solicitaron una revisión a los tripulantes de una camioneta Lincoln Navigator, color blanco, que circulaba sobre calles de la delegación Cuauhtémoc.Durante la revisión preventiva efectuada conforme al protocolo de actuación policial, a los tripulantes de la camioneta les fue encontrada dicha cantidad, mismos que al cuestionar sobre su procedencia legal, no pudieron acreditar.Los sujetos, vehículos y dinero asegurado fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.