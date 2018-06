Diferencias entre PREP y Conteo Rápido

(El Universal)

Una vez que se decrete el cierre de casillas de la jornada electoral de este 1 de julio, las autoridades electorales tanto en la elección federal como en las concurrentes estarán ya en condiciones de iniciar la difusión de información que brinden a los ciudadanos una idea del resultado de la elección.



Se trata de dos mecanismos a los que debemos familiarizarnos: Programa de Resultados Electorales Preliminares o PREP y Conteo Rápido.



Pero habrá que estar muy atento ya que estos dos mecanismos de información no son iguales ni en sus objetivos ni en sus métodos, mucho menos en cuanto a su función ni en cuanto a sus efectos legales. He aquí las principales diferencias de qué son y qué no son.



¿Qué es el PREP?



El PREP es uno de los mecanismos de información electoral que comenzará a funcionar dos horas después del horario de cierre de las casillas de votación. Su carácter es por tanto meramente informativo.



Se trata de un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).



Es decir, permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza y oportunidad y usando la tecnología más avanzada.



¿Qué no es el PREP?



El PREP NO cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla.



Los representantes de los partidos políticos tienen una copia de dicha acta, lo que permite cotejar los datos publicados por el PREP.



Los resultados presentados por el PREP son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos.



No es un cálculo de los resultados a partir de estimaciones estadísticas o proyecciones con base en una muestra.



No es una encuesta de salida donde se entrevista a las personas que salen de las casillas sobre su voto emitido.



No es un conteo rápido, en el cual una vez cerrada la votación, se recopilan los resultados de ciertas casillas previamente seleccionadas para estimar el resultado.



¿Qué es el conteo rápido?



El conteo rápido es una técnica estadística que estima el resultado de la elección a partir de los resultados de una muestra representativa de casillas, mas no de todas, por lo que tiene un margen de error.



Sin embargo, servirán para que el presidente consejero respectivo informe a la población la estimación en porcentaje de cuál candidato podría aventajar en la elección o si está tan cerrado que no es posible proporcionar a un posible ganador. Tampoco es un resultado definitivo ni tiene efectos legales.