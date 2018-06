INE garantiza que el voto será respetado

(El Universal)

A 3 días de las elecciones federales y locales, el pleno de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a 89.1 millones de mexicanos en Lista Nominal votar en libertad con la garantía de que su voto será respetado.



“El llamado es al voto libre, simple, informado, sin coacción y sin condicionamiento externo ratifiquemos nuestro compromiso con la paz”, llamó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al condenar nuevamente el clima de violencia que se dio en las campañas contra candidatos y dirigentes políticos.



Sí, hay riesgos sociales, climáticos, informáticos o de seguridad, pero el INE los prevé, se preparó anticipadamente y tomó medidas para reducirlos o mitigarlos en caso de que se presenten, expresaron los magistrados.



“Estamos tranquilos, no porque estemos confiados o tengamos la guardia baja sino porque esta elección comenzó a prepararse hace 3 años eso nos permite estar tranquilos de que hemos hecho lo necesario”, planteó Córdova al pedir a los ciudadanos salir a votar en libertad, de la forma más simple posible (cruzar un solo candidato o un emblema).



En rueda de prensa, los once consejeros del INE cerraron filas en torno a la jornada electoral del domingo.



Córdova planteó medidas acordadas sobre seguridad en la elección.



Previo a la jornada electoral habrá presencia de fuerzas federales donde sea necesario y de manera inhibitoria; habrá reacción inmediata si hay solicitud de autoridades del INE o funcionarios de mesa de casilla para contener cualquier acto que pudiera vulnerar la seguridad del proceso electoral.



Además, tras el cierre de casillas “en el delicado momento de traslado de paquetes a centros de acopio habrá resguardo y patrullaje”.



La comunicación con las autoridades de seguridad es fluida, “la responsabilidad es de ellos pero como órgano del Estado” el INE tiene mecanismos de coordinación, explicó.



Vinimos en zonas de peligro en materia de seguridad, destacó por su parte el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.



Agregó que “nosotros no hacemos mapas de riesgo nosotros abocados a la organización electoral”.



El consejero Benito Nacif detalló que los consejeros “nos sentimos tranquilos” porque se hace siempre un análisis de riesgos, sean informáticos, políticos, climatológicos.



“Sabemos que existe el riesgo de que nuestros sistemas informáticos puedan ser afectados por diferentes fenómenos, hemos mitigado riesgos para evitar que afecten la continuidad del proceso”, por ejemplo que bombardeen de consultas falsas el PREP o la creación de páginas espejo o la intención de alguien de bloquear ese sistema.



“Estamos tranquilos porque hemos tomado todas las previsiones para que todo esté cubierto”, destacó la consejera Dania Ravel. “No estamos relajados sino atentos a lo que está pasando y a lo que se dice que pasa para informar cómo vamos y qué falta “, dijo por su parte el consejero Enrique Andrade.



DESCARTAN FRAUDE



El consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Organización, aseveró que el INE descarta cualquier posibilidad de fraude porque la boletas están impresas en papel seguridad, con candados similares a los billetes, se producen y trasladan con custodia militar, porque hay tinta indeleble para evitar que alguien vote más de dos veces.



A todo eso se suma que hay vigilancia impresionante de partidos, electores y del candidato independiente, “no hay casilla que no tenga dos o más representantes de casilla . El voto de los electores está seguro en las urnas y nadie podrá votar más de una ocasión”, refrendó.