¿Sabes qué hacer si detectas un delito electoral el día de la elección?

El día de la elección es cuando se registran más denuncias por delitos electorales, el día de los comicios presidenciales de 2012, por ejemplo, se registraron 855 denuncias.



El pasado 25 de junio, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) anunció que desplegará a 14 mil 644 personas para facilitar la recepción de denuncias en las oficinas de los institutos electorales y de la Procuraduría General de la República (PGR).



La Fepade y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) prepararon un decálogo de delitos electorales para que los ciudadanos puedan reconocerlos y denunciarlos:



• Usar bienes o servicios públicos a cambio del apoyo a un candidato.



• Condicionar el acceso a servicios públicos o programas sociales. Las penas para servidores públicos que incurren en este delito van desde los 200 a 400 días de multa y de dos a nueve años de prisión.



• Comprar o coaccionar el voto. Tanto el que compra el voto como el que lo vende pueden incurrir en este delito, que puede ser penado con desde 6 meses hasta 3 años de cárcel.



• Impedir el acceso a las casillas o intimidar a los ciudadanos para que no vayan a votar. Las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad de la ciudadanía en los lugares donde se instalan las casillas. Quien imposibilite el acceso a ellas puede ser castigado con una pena de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años.



• Utilizar dinero ilícito o rebasar los montos legales. Entregar o recibir aportaciones en dinero o especie se sanciona con hasta cinco mil días de multa y 15 años de cárcel.



• Destruir o dañar material electoral.



• Publicar encuestas durante los tres días previos a la elección y hasta el cierre oficial de las casillas.



• Los ministros de culto no pueden inducir el voto. México es un Estado laico y la Constitución prohíbe a los ministros de culto hacer proselitismo por un candidato: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”, se explica en el artículo 130.



• Alterar los datos de la credencial para votar

Pero no son los únicos. En su página web, la Fepade registra otros delitos menos comunes, como hacerse pasar por un funcionario de casilla o que se obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales.



¿Cómo denunciar?



Aunque los funcionarios de casilla pueden hacer actas de lo que sucede dentro de las casillas, son ciudadanos y no pueden recibir denuncias ante irregularidades en las elecciones, explica el INE.

Para ello, la Fepade mantiene habilitadas tres vías de denuncia:



• Por teléfono: en el 01 800 833 72 33 desde México y en el 18-6647 79960 desde Estados Unidos y Canadá.



• A través de internet, en la plataforma Fepadenet.



• Presencial, en la Unidad de Atención Inmediata (Boulevard Adolfo López Mateos No. 2836, Col. Tizapán, San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, CP 01090, Ciudad de México) o en las delegaciones de la PGR.