Presentan operativo especial de seguridad en Veracruz

VERACRUZ(SUN)

El Gobierno federal, por medio de la Gendarmería Nacional y el Ejército Mexicano, junto con autoridades estatales y municipales pusieron en marcha un operativo especial de combate a la delincuencia organizada en la zona montañosa central de Veracruz, la cual ha sido golpeada por las ejecuciones y enfrentamientos armados.El Secretario de Gobernación, el priísta Miguel Ángel Osorio Chong , y el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares anunciaron el operativo que incluirá recorridos en colonias y zonas conflictivos, pero que tendrá como principal tarea capturar a “objetivos” identificados de la delincuencia organizada.Sin mencionar el número de efectivos de la Gendarmería ni del Ejército que a partir de hoy inician tareas, se detalló que el operativo abarcará al menos nueve municipios: Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco, Fortín, Córdoba, Amatlán, Cuitlahuac, Yanga y Omelaca.“Tenemos claros los objetivos, quiénes son ellos, iremos por ellos, por todo lo que representan con sus integrantes y con la participación de la sociedad, con su denuncia, habremos de poder recorrer un camino lo más rápido posible y lograr la tranquilidad”, dijo Osorio Chong.En conferencia de prensa ofrecida luego de sostener un encuentro del Grupo de Coordinación Veracruz, el funcionario federal aclaró que no hay más que apoyo y respaldo a al gobernador de Veracruz, no hay más que colaboración y el objetivo de que las condiciones cambien lo más pronto posible.Ante el mandatario estatal y mandos navales y militares, el encargado de la política interna del país aseguró que la llegada de la Policía Militar y de la Gendarmería tiene una estrategia definida para actuar en diferentes acciones, desde acudir a colonias, atender a sectores que pasan por dificultades de seguridad, hasta ir por objetivos prioritarios.“Tenemos el mapa delictivo, tenemos los objetivos, tenemos incluso la circunstancias del porqué estas ejecuciones que se han dado y algunos estamos en investigación, si no tuviéramos un diagnóstico completo no pudiéramos avanzar en los objetivos”, manifestó el secretario de Gobernación.Aclaró que no hay una fecha exacta de retiro de la Gendarmería, pues el compromiso con el gobierno de Veracruz es que se quedan a atacar a la delincuencia organizada hasta en tanto se forman corporaciones policiacas confiables.Al mismo tiempo, refrendó la decisión del gobierno federal de mantener a elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México realizando tareas de seguridad pública en las calles de la zona conurbada de Veracrz-Boca del Río.Cabe recordar que los marinos efectúan labores policiacas en esa zona turística desde principios del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, hoy prófugo de la justicia.El gobernador Yunes Linares agradeció el total apoyo del presidente Enrique Peña Nieto desde que tomó protesta el pasado 1 de diciembre y dijo que la sociedad veracruzana puede estar segura que trabajarán de manera coordinada.“Un cosa es lo que se ve el despliegue visible, el que se ve en las calles, el Ejército que apoyará en cuatro zonas con operativos concretos, pero la otra es lo que no se ve con tareas de inteligencia; como dijo el secretario de Gobernación, sabemos quiénes son, dónde están y vamos por ellos”, manifestó el mandatario.El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que en enero ocurrieron en el estado 102 homicidios dolosos, de los cuales 50 ocurrieron con arma de fuego, por arma blanca 13 y otros (sin especificar) 39.Es decir, en Veracruz cada 15 horas hubo una víctima de ejecución, lo que significa 1.6 diarias.De las 50 muertes por arma de fuego, 20 ocurrieron en municipios de Córdoba, Cuitláhuac, Yanga, Amatlán, Cuichapa, Fortín de las Flores, Maltrata y Orizaba, correspondientes a la zona centro del estado.