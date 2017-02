Temprano, especular sobre una reforma fiscal: Meade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade , dijo que aún es temprano para especular sobre una reforma fiscal en el País derivada de la que se pretende llevar a cabo en Estados Unidos.Tras la presentación de los ganadores de Applicando Mx, señaló que no se cuenta con elementos suficientes para elaborar una propuesta.“No creo que estemos en ese momento, tenemos algunas señales de cuáles pueden ser los elementos que contenga la reforma fiscal en la nueva administración apenas mañana, no se espera además que ésta se presente pronto, han dicho que su prioridad está en el tema de salud y en el tema de ver cómo sustituyen lo que allá se denomina el Obama Care o el Affordable Care, por lo que habremos de estar pendientes”, señaló Meade.Agregó que a la fecha no existe elemento de juicio y no se saben detalles de la propuesta, “por lo tanto es temprano para especular".“No hay un sólo elemento que haya propuesto la administración que nos permita saber cómo va a ser esa política fiscal, y una vez, incluso, conociendo los detalles, saber cuáles son las probabilidades de éxito y las modificaciones que en su caso tenga en el Congreso Americano”.Este lunes, se informó que expertos en temas tributarios y fiscalistas opinan que no podrá sostenerse el Acuerdo de Certidumbre Tributaria de concretarse una reforma fiscal en Estados Unidos.De la reunión la semana pasada entre autoridades mexicanas y estadounidenses, destacó que no se habló sobre temas de comercio, porque versó sobre seguridad y migración.En cuanto a la posibilidad de gravar las remesas, Meade mencionó que México espera que haya libre flujo.“Todos estos elementos de innovación financiera son importantes, pero lo que hemos señalado, en una negociación que tuvo su primer reunión formal en materia de seguridad y migración la semana pasada apenas, es justamente el que éstas no deben ser gravadas”, expresó el funcionario.