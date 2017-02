Lanzan alerta para ubicar pruebas de VIH

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzaron una alerta, para que sean identificadas 23 mil 16 pruebas de VIH apócrifas que siguen sin aparecer y que compró el gobierno de Veracruz en el año 2011.



Las investigaciones al gobierno de Javier Duarte revelaron la compra de 70 mil pruebas de VIH rápidas que no contaban con registro sanitario y tuvieron un costo mayor a los 9 millones de pesos; de éstas, sólo han asegurado 46 mil 984.



También se hallaron 23.6 toneladas de fármacos caducos, genéricos e innovadores que servían para tratar diversas indicaciones terapéuticas, y 21 ampolletas del medicamento Avastin para tratar cáncer; se comprobó que no se administraron a ningún paciente.



Luego de anunciar el lanzamiento de la Campaña de Educación y Divulgación sobre Suplementos Alimenticios, el titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz expresó que los hechos ocurridos en Veracruz, específicamente con las ampolletas de avastin y los medicamentos caducos “constituyen una irregularidad de gestión, en las compras de los medicamentos y será materia de investigación en el ámbito administrativo”.



En el tema de las pruebas de VIH se emitió una alerta para todos los sistemas sanitarios para que en caso de localizarlas en algún almacén se retiren.



Ante estos resultados, el comisionado expresó que la Secretaría de Salud y la dependencia a su cargo presentaron denuncias ante el Ministerio Público de la Federación para que se investigue y se realicen las sanciones necesarias y añadió que el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, no será castigado por no presentar pruebas sobre las acusaciones al gobierno de Javier Duarte.



“Aquí no hay culpas, hay una irregularidad que se cometió por el gobierno de Veracruz de esos años”.



Respecto del anuncio de la campaña sobre suplementos alimenticios, la Cofepris y la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios argumentaron que ésta tiene como objetivo brindar información a los consumidores, contribuir a consolidar la confianza y fomentar un mercado dinámico con las mejores prácticas y responsabilidad social.