Barbosa apoyará a AMLO en 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, adelantó que apoyará a Andrés Manuel López Obrador en sus aspiraciones a la Presidencia en 2018.Comentó que el jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera , quedó “atrapado” por “la telaraña” de las corrientes perredistas.Dijo estar convencido de que el PRD debe de apoyar al dirigente de Morena, quien está por arriba de cualquier afirmación “mentirosa” del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.Ante la posibilidad de que sea expulsado del PRD, Barbosa aseguró no importarle y aclaró que no se va del partido y hay instancias jurídicas que tendrían que decidir.La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, dijo que no expulsarán a quienes muestren simpatías por personajes externos, pero quedarán fuera de candidaturas.