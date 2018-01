Registra Reyes Baeza precandidatura para el Senado

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

José Reyes Baeza Terrazas, ex director del Issste, registró su precandidatura por el PRI para ganar un escaño en el Senado en las próximas elecciones en julio.



En la capital de Chihuahua, el ex funcionario dijo tener la conciencia tranquila y agregó que recorrerá su estado con la frente en alto.



Reyes Baeza criticó a los "malos priístas" y dijo que quienes se hayan equivocado deben responder ante las autoridades competentes.



"Los que se equivocan no son las instituciones, quien se equivoca debe de responder ante las autoridades competentes y que sean ellas quienes investiguen y sancionen conforme a derecho", señaló.



Rechazó a los malos actores políticos del pasado y agregó que "no somos ni seremos tapadera de nadie, pero tampoco seremos jueces o magistrados para estar sentenciando a cualquier persona"



Reyes Baeza se convirtió en el precandidato al Senado en primera fórmula, acompañado de Georgina Zapata Lucero e informó que recorrerá Chihuahua, gobernada ahora por quien fue su adversario político en la candidatura por la gubernatura, Javier Corral.



Finalmente sobre José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la presidencia de la República, aseguró que es el mejor candidato: "tiene la experiencia necesaria para gobernar el país de la mejor manera", dijo.