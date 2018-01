Vinculan a proceso a Mauricio Góngora, ex tesorero de Roberto Borge

(El Universal)

Vinculan a proceso a Mauricio Góngora Escalante, ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo y ex edil de Solidaridad, por el delito de desempeño irregular de la función pública, aunque también enfrenta dos carpetas administrativas por peculado que en global estiman un daño patrimonial de 754 millones de pesos.



La Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los fiscales del ministerio público lograron obtener del Juez de Control auto de vinculación a proceso en contra de José Mauricio N. por desempeño irregular de la función pública.



La audiencia comenzó desde las 2 de la tarde del sábado y se prolongó por más de 9 horas el debate, el Juez de Control decretó vincularlo a proceso y como medida cautelar prisión preventiva, así como el embargo de bienes que corresponden a 5 predios y 6 vehículos, y se estipuló 2 meses para el cierre de investigación.



Góngora Escalante fue detenido el 25 de enero en la ciudad de México y horas después fue trasladado a Chetumal, donde permanece recluido en el Cereso de la Ciudad.



El también ex colaborador del ex gobernador Roberto Borge Ángulo en la Secretaría de Finanzas, enfrenta dos carpetas más por peculado, una por 5 millones de pesos y otra por 155 millones de pesos, aunada al delito de desempeño irregular la función pública.