Exportaciones petroleras crecen 44.7% en noviembre a tasa anual

Una subida anual de 44.7% registraron las exportaciones petroleras en México en noviembre, mes en el que el superávit anotó 399.2 millones de dólares, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El valor de las exportaciones de mercancías en noviembre de este año fue de 37 mil 480 millones de dólares, 9.2% superior a la cifra alcanzada en el mismo mes de 2016.



35 mil 29 millones de dólares correspondieron a exportaciones no petroleras y 2 mil 451 millones de dólares de petroleras.



Las exportaciones dirigidas a Estados Unidos crecieron 5.7 por ciento a tasa anual, en tanto que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 14.9 por ciento.



En noviembre de 2017 las exportaciones totales de mercancías reportaron un incremento mensual de 5.98 por ciento, el cual fue resultado de un alza de 5.34 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una variación de 16.42 por ciento en las petroleras, señala el Inegi.



En el mes que se reporta, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 37 mil 81 millones de dólares, monto que implicó un incremento anual de 8.2 por ciento.



Dicha cifra se originó de avances de 5.4 por ciento en las importaciones no petroleras y de 38.6 por ciento en las petroleras.



Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron crecimientos anuales de 14.6 por ciento en las importaciones de bienes de consumo, de 7.4 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de 5.9 por ciento en las importaciones de bienes de capital.



El superávit comercial fue de 399,2 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 73 millones de dólares observado en el penúltimo mes de 2016.



En el acumulado enero-noviembre, México registró un déficit comercial de 10 mil 718 millones de dólares, lo que representa una disminución del 18.3% frente al mismo periodo del año pasado.



México registró un déficit en la balanza comercial de 13 mil 134,9 millones de dólares en 2016, un 10.1% menor al saldo negativo de 14 mil 609 millones de dólares reportado en 2015.