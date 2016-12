Zambrano llama a "revolución pacífica" contra gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, llamó a la ciudadanía a paralizar durante tres días la compra de combustible, en rechazo al gasolinazo que entrará en vigor a partir del primero de enero de 2017.A través de su cuenta de Twitter, el legislador federal invitó a los usuarios a dejar de cargar gasolina los tres primeros días del año 2017."Los invito a paralizar 3 días la compra de gasolina, podemos llenar nuestros tanques durante esta semana 26-31 de Diciembre y dejemos de cargar los primeros tres días de Enero", indicó."Les ganaremos la guerra en 72 horas sin ejército de por medio, solo un ejército de ciudadanos que en silencio no consuma combustible tres días", agregó.El perredista pidió que se haga una revolución pacífica ante un gobierno al que llamó mentiroso y y traidor.Además, expresó que el calendario anunciado tiene sesgos electorales porque en el Estado de México el precio se liberará hasta después de las elecciones del 2017."Afectará el poder adquisitivo de la gente y provocará escalada inflacionaria. La reforma energética de Enrique Peña Nieto , un absoluto fracaso", expuso.Explicó que con ello, las gasolineras “estarán saturadas y casi no habrá, unos por vender y otros por esconderla para darla esa misma más cara en Enero”.El vicecoordinador de los diputados del PRD en la Cámara de Diputados, dijo que con estas acciones se ganará la guerra sin ejército de por medio y con sólo consumir “en silencio” combustible.Pidió demostrar la unidad ante el incremento del precio de gasolina y no solo para difundir burlas o memes.“Demostremos que así como somos unidos para difundir burlas, memes etc. también estamos unidos en situaciones como esta”, indicó.En un último mensaje pidió difundir su llamado y hacer una gran cadena a través de las redes sociales.