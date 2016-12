Diputado responde tras foto semidesnudo en Facebook

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante los múltiples comentarios a favor y en contra por subir a Facebook una foto semidesnudo, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián Rubalcava, respondió que la gente no suele interesarse por temas importantes, pero sí por este tipo de imágenes.



El diputado contestó a través de su perfil en dicha red social que le gustaría conocer la opinión de la gente sobre sus propuestas legislativas, que también ha difundido en publicaciones previas, pero las cuales no captan igual la atención.



“Me imagino que si opinas ahora es por qué conoces mis propuestas legislativas, me gustaría saber ¿qué opinas de la propuesta que hice para acabar con el hambre en México, sin que nos cueste a nadie? Por qué no recuerdo haber leído comentario alguno de tu parte! (sic)”, escribió el ex jefe delegacional en Cuajimalpa, al responder comentarios relacionados con su fotografía sin camisa en un baño.



El legislador añadió que tampoco ha tenido la misma retroalimentación cuando difundió sus propuestas en materia de protección a los animales, certeza jurídica a habitantes de asentamientos irregulares, custodia de hijos para “padres y madres de manera equitativa” e incluso afirmó que dona más de la mitad de sus ingresos para gente en situación de pobreza.



“CHEQUEN COMO está publicación alcanza MILES de opiniones, comentarios y lo que podría cambiar a México de fondo lo realmente importante no llega ni a 100. TIENES RAZÓN POBRE MÉXICO”, concluyó Rubalcava.