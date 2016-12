Los XV de Rubí, entre el baile y el caos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el festejo de los XV años de Rubí Ibarra García sí hubo mucho baile, pero también un gran caos: asistieron miles y la tan mencionada competencia de caballos, la “chiva”, fue suspendida debido a la muerte de un sujeto que se atravesó, mientras que otra persona resultó herida.



Desde muy temprano la gente llegó al pequeño poblado ubicado en el municipio de Villa de Guadalupe.



La misa fue celebrada en la antigua presa de la Joya, a las 11:00 horas. Rubí acudió con un vestido de holanes, en tonos rosa y rojo que, se supo, fue regalado por el diseñador Mitzy.



Los padres de la quinceañera, Crescencio Ibarra y Ana Elda García, tuvieron su primera molestia del día con la prensa, “¡Retírense!, que se vayan los medios, vamos a comer con la familia, o nos vamos a tener que retirar nosotros”, advirtió Crescencio.



La celebración religiosa duró aproximadamente una hora. A las 13:00 horas llegó al lugar el gobernador Juan Manuel Carreras, quien le regaló a la joven libros y una computadora para que la utilice en la escuela (aunque el lugar no tiene señal de internet).



Rechazó que la fuerza mediática fuera planeada: “Si lo hubiéramos hecho a propósito, tal vez no lo hubiéramos logrado de esta forma”.



El platillo para los asistentes consistió en mole, asado de puerco, salsa verde, frijoles y arroz.



Confusión. A las 14:30 horas la gente se comenzó a trasladar al ejido Miguel Hidalgo, del municipio de Charcas, hasta un sitio conocido como Laguna Seca, aproximadamente a 14 kilómetros de la comunidad La Joya. Ahí todo fue caos. No hubo información de las carreras y tampoco hubo vallas para evitar que la gente se atravesara. Los asistentes llegaron como pudieron al lugar: en camionetas, bicicletas, caballos y motocicletas.



“A qué hora comenzará la chiva, no hay nadie que nos avise”, comentó Luciano Morales, quien vino desde Nuevo León a la fiesta; también había gente de Estados Unidos y otros países.



Decenas de reporteros e invitados que respondieron al llamado que hizo el padre en un video estaban ahí para ver la famosa competencia en la que se disputaban 10 mil pesos.



Mientras, los asistentes se divertían con la música de la banda El Tamborazo, La Real de Monterrey y La Heredera. Para entonces ya varias parejas bailaban y la cerveza se ingería cada vez en mayores cantidades. A unos metros de distancia se montaron negocios de tacos, elotes, refrescos, cervezas y bebidas alcohólicas. “¡A 35 pesos el vampiro!”.



A las 16:15 horas se realizó la primera carrera de caballos. De inmediato se escucharon gritos y la gente corrió. Ante el desorden, dos personas fueron atropelladas por los caballos.



Posteriormente fue suspendida la “chiva” y todos los asistentes se trasladaron al escenario principa.



Debido a la ausencia de telefonía móvil y de internet, los miles de asistentes ni cuenta se dieron de la muerte. Con la actuación del grupo musical ya todo era alegría.



Subió de forma sorpresiva al escenario el polémico alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva Layín, quien le regaló un auto nuevo a la quinceañera con un valor de 135 mil 400 pesos. En entrevista, Ramírez aseguró que el vehículo Spark Classic 2017 lo adquirió con su dinero y no con el erario: “Yo sería incapaz de hacer eso”, aseguró el alcalde que en el pasado admitió “que sí robó, pero poquito”.



Sólo una empresa de Internet proveniente de Quintana Roo aceptó el reto de brindar internet a La Joya y a Laguna Seca. Carlos Rojas, uno de los fundadores de Meganet, informó que una semana antes comenzaron los trabajos de colocación de tres antenas que trajeron Internet desde Matehuala. El servicio, aunque presentó fallas por la saturación de equipos, significó una revolución en la comunidad que por vez primera tuvo este servicio; y para los medios que pudieron trasmitir un poco.



Cuando Marco Flores interpretaba “Amor de la vida alegre” subió de forma sorpresiva al escenario el polémico alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva “Layín”. “Quiero felicitar a esta bonita muchacha, a nuestra amiga Rubí. Vengo a regalar un automóvil a Rubí, cero millas, viene desde San Blas, Nayarit. Para que se traslade a la escuela”, expresó ante la algarabía de miles de asistentes.



En entrevista, Ramírez aseguró a El Universal que el vehículo Spark Classic 2017, con valor de 135 mil 400 pesos lo adquirió con su dinero y no con el erario: “yo sería incapaz de hacer eso”, dijo.



Después continuaron más grupos como los Indomables del Cedral y los Cachorros de Juan Villarreal.



Lo que también siguió fue la llegada de miles de asistentes durante la noche. En la carretera la fila de automóviles llegó a superar los 10 kilómetros hasta llegar a Laguna Seca.



Ajena al conflicto vial que se extendió por cerca de 15 kilómetros desde las 16:00 horas hasta el anochecer, la quinceañera salió al escenario a realizar el baile sorpresa acompañada de un equipo de valet. Con botas oscuras arriba de la rodilla, short y un chaleco en tono rojo, Rubí agradeció la presencia de miles de personas que gritaban porras y vivas. “Gracias por estar hoy aquí, estoy un poco nerviosa”, dijo la adolescente y enseguida se incorporó a un show-performance rodeada de personajes vestidos de luces y arlequines con zancos.



Crescencio Ibarra expresó satisfacción por la presencia de tanta gente para el festejo de su hija menor, con un llamado a todos a comportarse para mantener la seguridad y disfrutar con gusto el evento.



A las 21:00 horas Policía Federal bloqueó el acceso para impedir el paso de más automovilistas. Elementos de Protección Civil asignados a la sede del baile estimaron que a las 8 de la noche habrían llegado unas 30 mil personas.



Protección Civil estimó que cerca de 5 mil vehículos entraron a la región, propiciando un desorden vial en la carretera, debido a que muchos circularon en doble sentido o se estacionaron en las zonas laterales de ambos carriles, no obstante que se contaba con estacionamientos.



La Procuraduría estatal informó que la lesionada, de nombre River, de 34 años, es procedente del Estado de México y presentó fractura en una de sus piernas, por lo que recibió atención médica.