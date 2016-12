Ponen condiciones y amplían decreto para importar autos

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Para evitar que entren a México autos usados chatarra, altamente contaminantes o con antecedentes delictivos, el Gobierno federal decidió extender por un año las reglas para la importación definitiva de estas unidades.



Dichas reglas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.



En 2011 se publicó el reglamento que establece las condiciones específicas para traer un auto usado desde el extranjero, tales como cumplir con ciertas condiciones físico-mecánicas, que las emisiones contaminantes estén limitadas y que no sea robado o se haya usado para cometer un acto ilícito.



"En virtud de que las condiciones que motivaron la emisión del citado Decreto aún se encuentran presentes, se estima necesario prorrogar la vigencia del mismo al 31 de diciembre de 2017, a fin de contar con un marco regulatorio que otorgue seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados, regulando el comercio exterior en beneficio del País", dice la publicación.



Contra "autos chatarra"



En su momento, el decreto se emitió debido a que muchos de los autos que llegaban estaban en condición muy cercana a la chatarra.



La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ha declarado que traer carros usados del extranjero limita la cadena de consumo nacional y se envejece el parque en circulación, así que al evitar su llegada se estimula el mercado nacional.



Beneficia a carros de alto valor: Odepafa

Por ALMA GONZÁLEZ



La ampliación del periodo de importación de vehículos extranjeros, modelos 2007 y 2008 por parte de la Secretaría de Economía, es una buena medida para quienes adquieren unidades con alto valor, no para los "chuecos", consideró Gamaliel Cañedo Maciel.



El presidente de la Organización Defensora de Intereses Patrimoniales de la Familia (Odepafa) en Hermosillo, manifestó que ellos afilian a personas con automóviles "viejitos".



"Está bien que se haya ampliado para todo el que no haya podido importar su vehículo, hay mucha gente que tiene su vehículo en Estados Unidos, allí lo tiene porque no se podía importar, ahorita están muy duros los de Hacienda", señaló.