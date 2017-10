López Obrador pide no ceder a las tentaciones "del cochino dinero"

CULIACÁN(SUN)

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es necesario desterrar los enfrentamientos por banderas políticas, no ceder a las tentaciones “del cochino dinero” que induce a la venta del voto y unificar desde abajo a todas las voces para enfrentar a la mafia del poder.



Subrayó que no va a ser sencillo vencer a los políticos corruptos y deshonestos que mantienen al País en la inseguridad, la pobreza y los más grave en la violencia.



En su gira por los municipios de Angostura y Badiraguato, López Obrador resaltó que el campo se encuentra en abandono, mientras que los productores compran caro los insumos, venden muy barato sus cosechas.



El líder nacional de Morena enfatizó que en México, un grupo, como de cien personas que se creen amos y señores, tienen inundado al País, por lo que es necesario que desde abajo se geste una unificación para enfrentarlos.



Advirtió que no pensar en lo que sucede, motiva la división, aunado a los enfrentamientos que se dan por banderas partidistas, lo que lleva a no obtener los resultados electorales deseados.



Andrés Manuel exhortó a sus los asistentes al mitin a no vender su voto, a que la dignidad de la gente le gane “al cochino dinero”, porque no todos los políticos son iguales.



El político tabasqueño habló de las encuestas que colocan en el primer lugar de las preferencias de los ciudadanos, con un margen de ventaja de 15 puntos.