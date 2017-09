Detienen a ingenieros por acumular despensas de "apoyo" a damnificados

VERACRUZ, Veracruz(SUN)

En Veracruz detuvieron a siete integrantes del Colegio de Ingenieros Mecánico-Eléctricos, por supuesto delito electoral, cuando almacenaban despensas sin que contaran con logotipos o imágenes de partidos o aspirantes a algún cargo de elección popular.



La Fiscalía General del Estado arrestó, sin orden de aprehensión, a los siete ingenieros, entre ellos al presidente del Colegio Juan Antonio Pinilla, esposo de la directora de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Veracruz, Fabiola Balmori Durazzo.



La detención, que ha sido ampliamente difundida por el gobierno panista aduciendo que se trata de un mal uso de ayuda a damnificados, fue duramente criticada por diversos sectores de la sociedad e incluso la calificaron como una persecución política, pues ninguno de los detenidos es servidor público y en las imágenes no se observan logotipos o imágenes de partidos o aspirantes a algún cargo de elección popular.



Integrantes del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas AC (CIME) reprobaron que su presidente haya sido detenido junto con otros socios por presuntamente acopiar despensas en su domicilio, las cuales se entregarían a la Cruz Roja Delegación Veracruz, con la finalidad de apoyar a los damnificados por los últimos siniestros que han azotado al país.



El vicepresidente del CIME, Arturo Romero Joachín, lamentó que la Fiscalía General del Estado haya actuado en contra de sus compañeros pese a que se le informó del origen, uso y destino de los apoyos.



"Condenamos que se haya implementado un operativo con elementos de la policía ministerial fuertemente armados para detener a nuestros compañeros; es reprobable que los cuerpos policiacos y las instancias de impartición de justicia traten a nuestros colegiados como delincuentes comunes", expresó.



Explicó que el CIME carece de oficinas propias, por lo que cada presidente lleva la sede a su hogar para algunas actividades.



Insistió que los apoyos resguardados en la casa de Juan Pinilla fueron donaciones de ciudadanos, amigos empresarios e integrandes del Colegio de Ingenieros.



"Nuestro colegio es apartidista y apolítico, cada socio es libre de militar y simpatizar con el partido político que así lo considere pertinente; está conformado por probados profesionistas dedicados a la educación, investigación, sector empresarial y siempre preocupados por la profesionaización de nuestro gremio", dijo.



Familiares de los detenidos declararon que los ingenieros recolectaban víveres para entregarlos a la Cruz Roja Mexicana, y en el domicidio del presidente del Colegio Juan Antonio Pinilla Rodríguez, “armaron” las bolsas para que pudieran ser repartidas a los damnificados.



“Cada uno de los integrantes puso su camioneta para trasladar las despensas que ellos con su dinero compraron y armaron”, sostuvo Sabrina Zarate Saenz, hija de uno de los cuatro detenidos, quien denunció que se los llevaron sin presentar una orden judicial, “solo con pistola en mano”.



El alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil, informó que la directora de Servicios Públicos Municipales, Fabiola Balmori Durazzo, pidió ausentarse del cargo por tres días con la finalidad de resolver el asunto de las despensas que se hallaron en el domicilio que comparte con su esposo.



Consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuenta con elementos para involucrar a Balmori Durazzo en la comisión de un delito por resguardar las despensas en el garaje de su domicilio particular.



"No hay elementos, independientemente de eso Fabiola Balmori es una colaboradora comprometida, muy trabajadora, tiene a su cargo los servicios públicos municipales, como lo es alumbrado, como lo es Limpia Pública, por lo tanto de muy temprano en la mañana y de muy tarde por la noche está trabajando, tiene mi apoyo y respaldo, se va

a mantener", agregó.



El fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, aseguró que el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánico-Eléctricos de Veracruz y demás detenidos, por el almacenamiento de despensas no justificaron la compra legal de los 700 paquetes alimenticios, que se les hallaron en el garaje de su domicilio.



Incluso, señaló que la Cruz Roja Mexicana Delegación Veracruz, tampoco ha justificado la versión de que se trata de despensas para los damnificados por el sismo del 19 de septiembre.



"Ni el Colegio, ni la Cruz Roja ha sostenido la versión de ellos, evidentemente se seguirá en las siguientes horas tratando de establecer la viabilidad de la justificación que ellos presentan pero ni han justificado la adquisición lícita, con recursos propios ni han justificado ellos, el colegio lo que ellos señalan ni la Cruz Roja", expresó.



Advirtió que existe la probable comisión de un ilícito, por lo que se continuará investigando el origen de las despensas.



Aseguró que personal de la Fiscalía General del Estado busca a la directora de Servicios Públicos Municipales del ayuntamiento de Veracruz, Fabiola Balmori Durazzo, para que declare sobre el caso.



"Desde ayer se le está localizando, a ella no se le ha encontrado ni se ha presentado; se le está invitando a que comparezca a rendir una entrevista", insistió.