Reconstrucción de escuelas costará 13 mmdp: Nuño

CIUDAD DE MÉXICO(REFORMA)

Aurelio Nuño, secretario de Educación, advirtió que la reconstrucción o reparación de 12 mil 932 escuelas costará más de 13 mil millones de pesos.



Afirmó que los seguros con los que cuentan los centros educativos y el fondo creado por el Gobierno no serán suficientes para hacerle frente a ese gasto.



Por ello, Nuño llamó al sector privado a donar recursos para completar, lo antes posible, dicha tarea.



De las más 12 mil escuelas afectadas en al menos 6 entidades, 577 son planteles que tendrán que reconstruirse en su totalidad, mientras que otros mil tienen daños parciales y 10 mil afectaciones menores.



Insistió en que la seguridad de los niños y la tranquilidad de los padres son la principal meta, por ello no regresarán a clases aquellas escuelas que no cuenten con su diagnóstico de institución segura.