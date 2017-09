Capturan a presunto integrante de los Beltrán Leyva en Mérida; lo liberan con amparo

MÉRIDA(SUN)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a Eduardo "N", quien ha sido relacionado con la pesca furtiva de pepino de mar en Yucatán. La detención ocurrió la tarde de ayer, en el fraccionamiento “Algarrobos”, ubicado al Norte de la ciudad de Mérida.



Sin embargo, la madrugada de este miércoles, un abogado del detenido se presentó con un amparo y la policía estatal tuvo que liberar al detenido.



La aprehensión se llevó a cabo poco después de las 19:00 horas de ayer martes, luego de que Eduardo "N", quien presuntamentre tiene parentesco con el cártel de los Beltrán Leyva, hizo caso omiso a una unidad de la SSP que le había solicitado detenerse.



Ante ello, otras patrullas comenzaron a seguir a la camioneta Ford Explorer Limited, placas ZAR-409-A, de color negro, donde viajaba el ahora detenido.



Fue hasta que Eduardo "N" llegó a la privada "Porto Velo", ubicada en la calle 88 con 25 y 25a del fraccionamiento antes mencionado, que los uniformados lograron hacer que se bajara de su vehículo.



Tras revisar el auto, no encontraron armas, pero debido a que el individuo discutió y pretendió golpear a un elemento de la coorporación policiaca fue detenido.



Al detenido se le ha vinculado al cártel de los Beltrán Leyva y años atrás ha sido detenido por estar relacionado con tráfico de pepino de mar.



Eduardo "N" fue liberado de inmediato, ya que no existía denuncia en su contra y en su vehículo no se encontraron ni armas, ni ningún otro producto ilícito.