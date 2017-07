Cofepris alerta por producto para bajar de peso y reducir medidas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a la población que el producto Meizitang que presuntamente sirve para bajar de peso y reducir medidas, se comercializa ilegalmente a través de Internet y redes sociales.



En las páginas http://distribuidoresmeizitang.net/, http://www.meizitang-monterrey.com..., Meizitang se ofrece como un producto que promete a sus usuarios la pérdida de peso y tallas.



Le otorga a sus ingredientes beneficios como eliminar el colesterol y los depósitos de grasa acumulados, efectos diuréticos, mejora de la digestión, acelerar los intercambios celulares de todo el organismo que a su vez ayuda al proceso de rejuvenecimiento, facilita el proceso digestivo, favorece la expulsión de gases y con ello disminuye flatulencias y cólicos.



Aseguran que previene inflamaciones intestinales, estreñimiento crónico, ayuda a bajar la presión arterial alta, es antioxidante y mejora notablemente el sistema inmunológico, proporciona los nutrientes diarios requeridos y a su vez incrementa la energía, reduce la glucosa en la sangre (diabetes), ayuda a limpiar el bazo y el hígado.



La Cofepris informa a la población que el producto Meizitang se venden ilegalmente por medio de Internet en diversas plataformas como lo es en Facebook y Kichink, como un tratamiento para la pérdida de peso y medidas, considerando los beneficios que le es atribuido, al producto mencionado debe contar con un Registro Sanitario emitido por la comisión federal y al no haberlo obtenido, esta autoridad sanitaria concluye que el producto no cuenta con estudios que garanticen su seguridad, calidad y eficacia de uso.



La dependencia recomienda a los mexicanos no adquirir ni usar los productos Meizitang, así como cualquier otro “producto milagro” y en caso de haberlos adquirido o usado favor de notificar a la Cofepris al teléfono 018000335050 o al correocontactociudadano@cofepris.gob.mx.



Esta institución continuará las acciones de vigilancia para evitar la venta de productos que puedan representar un riesgo a la población, a través de la clausura de establecimientos que los distribuyan o comercialicen, asegurando los productos ilegales así como imponiendo las sanciones administrativas que resulten procedentes, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.



Asimismo, por tratarse de productos sin registro sanitario no deberán ser comercializados ni distribuidos por servicios de paquetería y mensajería con servicios nacionales o internacionales, de lo contrario serán acreedores a las sanciones administrativas que resulten procedentes, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.