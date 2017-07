México y Gran Bretaña inician diálogo informal sobre libre comercio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante la próxima salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, funcionarios británicos y de México iniciaron un diálogo informal para establecer un "acuerdo de transición" que mantenga el libre comercio entre las partes, dijo el secretario británico de comercio internacional, Liam Fox.



Durante su visita a territorio mexicano, el funcionario dijo que abrirán un nuevo capítulo con México, pero ahora tendrán independencia completa para determinar las condiciones delibre comercio que tendrán con los países, algo que no se puede hacer mientras son parte del bloque europeo.



Dijo que hay una sólida relación entre las dos partes que crecerá aún más. Por ejemplo, hay interés de inversionistas del sector petrolero, manufacturero, turismo, alimentos y bebidas de participar más en el mercado mexicano.



Al respecto, el embajador de Gran Bretaña en México, Duncan Taylor, dijo que se estableció un grupo de trabajo informal para asegurar una transición suave porque cuando salgan de la Unión Europea esperan no perder las preferencias arancelarias que hasta ahora tienen.



El diplomático dijo que seguirán las inversiones en México sobre todo en el sector energético y comentó no influirá lo que pueda pasar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, México y Estados Unidos.