México dice que procederá por represión y corrupción en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

México procederá conforme a las leyes y convenios aplicables en materia de derechos humanos por actos de violencia, represión y corrupción en Venezuela, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado emitido en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero no queda claro si aplicará sanciones o no.



Diplomáticos consultados al respecto dicen que dicho comunicado no es claro, y funcionarios de Hacienda y la SRE tampoco han aceptado aclarar el alcance del boletín.



Esta mañana las citadas dependencias dieron a conocer el siguiente comunicado:



"Con respecto a las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos a diversos funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción, el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia".



"México refrenda que el gobierno de Venezuela tiene la oportunidad histórica de abrir un nuevo camino de reconciliación y paz reconsiderando la convocatoria a la Asamblea Constituyente y creando las condiciones para iniciar un proceso genuino de negociación política entre todos los venezolanos".



En el comunicado no se detalla las medidas que procederían ni los acuerdos que se aplicarían.

Sin embargo, hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos sancionó a 13 funcionarios y ex funcionarios venezolanos al congelarles bienes en territorio norteamericano y prohibió a los estadounidenses realizar negocios en Venezuela.



Además Estados Unidos amenazó con más penalizaciones si el gobierno de Maduro con sus planes de reescribir la Constitución con miras a disuadir la controversial elección programada para este domingo.



Al mismo tiempo, en la Organización de Estados Americanos (OEA), 13 países, entre ellos México, exigieron a Maduro suspender la Constituyente, en un episodio más de la tensión que se vive en la institución hemisférica.



Entre los altos funcionarios —actuales y pasados— a los que se les congelaron bienes en Estados Unidos y prohibió cualquier tipo de relación económica con ciudadanos estadounidenses están el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el ministro de Educación, ex vicepresidente y presidente de la Comisión presidencial para la Constituyente, Elías Jaua; el director nacional de la policía nacional bolivariana, Sergio Rivero, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, así como el defensor del pueblo, Tarek Saab, por no cumplir con su deber de “defender los derechos humanos” en el país.



Las sanciones fueron divididas en tres rubros: Los sancionados por promover las elecciones de la ANC o socavar la democracia o los derechos humanos en Venezuela; los responsables, a decir del Tesoro, de la “violencia y la represión” en las protestas, y la gente relacionada con la petrolera estatal venezolana PDVSA o el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cenocoex), entidades que, según EU, están “fuertemente asociadas” con “la corrupción del gobierno venezolano”.