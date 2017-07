"Comando Feminista" se atribuye ocho ataques

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El grupo "Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria" (Cofiaa) se atribuye la autoría de al menos ocho ataques con artefactos explosivos a dos iglesias de la Ciudad de México, el Instituto de las Mujeres capitalino, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como a la empresa Exxon.



En su página de Internet Contra info no hay información sobre los miembros de este grupo de corte anarquista que, según sus publicaciones, lucha contra la acumulación de capital de las empresas, la opresión de la mujer y los crímenes de pederastia realizados por la Iglesia católica; el único dato de contacto que ponen a disposición para envío de colaboraciones, actualizaciones sobre ataques o traducciones, es el correo "contrainfo(at)espiv.net".



"Somos un conjunto de brujas reunidas en células de afinidad anarquistas feministas insurreccionales. No tenemos nada que ver con ningún otro grupo. Nacimos como grupo el pasado 25 de agosto de 2014, cuando detonamos artefactos explosivos en una oficina del PAN en el Distrito Federal y colocamos otro en la iglesia de Loreto en el centro Histórico de la misma ciudad. Seguiremos en este camino", señala en una de sus publicaciones.



La agrupación se adjudicó la explosión de un artefacto en la puerta principal del edificio de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ocurrida la madrugada del pasado martes. A través de su portal web Contra info, el Cofiaa detalló que colocaron el artefacto, hecho con dinamita, gas LP y butano en las instalaciones del Episcopado, ubicado en Prolongación Misterios, delegación Gustavo A. Madero.



Acompañado de esta publicación donde se atribuía el atentado, el grupo escribió el siguiente mensaje: "Ni Dios ni amo. Por cada tortura y asesinato en nombre de su Dios. Por cada niño ultrajado por los curas pederastas".



Hasta el momento las autoridades no han informado si este grupo es el responsable del ataque. Fuentes de la CEM señalaron que no emitirían ningún pronunciamiento sobre el tema, sino que esperarán a que las autoridades realicen las investigaciones.



En su página web el Cofiaa registra los presuntos atentados en los que ha participado. Refiere que el 23 de diciembre de 2015 dicho grupo colocó un artefacto explosivo hecho a base de dinamita, gas butano y gasolina en la iglesia ubicada en la esquina entre la calle Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier.



También se atribuye la explosión de un dispositivo hecho a base de dinamita que detonó en las instalaciones de la Sedatu el 6 de junio de 2015; otro más al Instituto de Mujeres de la Ciudad de México el 20 de diciembre de 2016; así como a instalaciones de la empresa Exxon en México el 17 de abril de 2017.



Por la descripción que hace el Cofiaa, los ataques tienen en común que los artefactos explosivos han sido colocados durante la madrugada en las puertas de los edificios como protesta por la dominación de la mujer en la sociedad y de la explotación laboral.