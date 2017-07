Prematuro, señalar a papaya mexicana como fuente de salmonella: Senasi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que ya investiga el origen del brote de salmonella en Estados Unidos.



El organismo de la Sagarpa señaló que es prematuro señalar a la papaya mexicana como la fuente de contaminación, en tanto no se cuente con los análisis de laboratorio oficial que determinen el tipo de bacteria asociada a la enfermedad y su huella genética, elementos indispensables para constatar el producto y el lugar de contaminación.



“El Senasica ha movilizado a un grupo de técnicos, expertos en los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) así como en el análisis y muestreo ambiental para tomar muestras en las unidades de producción y empaque que exportan papaya a Estados Unidos. Hasta el momento no se ha detectado el patógeno señalado”, expone en un comunicado.



El organismo mexicano solicitó a la FDA la información epidemiológica del brote y la evidencia científica necesaria para dar seguimiento al caso.



Se sospecha que la contaminación proviene de papaya Maradol que distribuye una comercializadora estadounidense que importa el fruto de diversos países, incluido México, que tiene su centro de operación en el estado de Texas, y es dueña de la marca “Caribeña”.



El Senasica precisó en un comunicado que hay coordinación permanente entre grupos de trabajo de las instituciones de México y el vecino país, con el objetivo de precisar la fuente de contaminación y no generar conclusiones antes de que se realice la investigación.



Explicó que para determinar la fuente del brote es indispensable analizar desde la unidad de producción en el país de origen, así como los procesos de empaque, transporte, almacenamiento y distribución, hasta su llegada al mercado de estadounidense, en donde también deben recolectarse muestras en todas las áreas de manejo, almacenamiento y distribución.



Es importante señalar que en cualquier área de producción, empaque o manejo de productos agrícolas, existe un riesgo permanente de contaminación, ya que estas actividades y el proceso primario en campo se realizan en espacios abiertos en los que existen diversos factores de riesgo.