Duarte construía mansión en Las Lomas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, intentó construir una casa de lujo en la Ciudad de México, en un terreno valuado en más de 42 millones de pesos que hoy luce abandonado y en mal estado. El predio figura como domicilio fiscal de la empresa Inmobiliaria Rohr, creada por Alfonso Ortega López en febrero de 2011 a petición expresa del ex gobernador, según afirmó este prestanombres el 12 de octubre de 2016 ante la Procuraduría General de la República (PGR), al participar como declarante de oportunidad.



La revelación de Ortega López está asentada y glosada en la carpeta de investigación contra Duarte de Ochoa como dato de prueba número tres, en la que aportó detalles de cómo operaba el ex mandatario la red de desvíos y lavado de dinero en la que participaban al menos otras nueve personas más.



Ortega López estuvo encargado de la creación de empresas fachada, a través de las que invertía en la compra de bienes muebles e inmuebles con dinero producto de los desvíos que supuestamente realizaba Duarte de Ochoa.



Inmobiliaria Rohr fue una de esas compañías y, según su declaración, el ex priísta pidió su creación para que, a través de ella, se adquiriera un predio en el que construiría una casa de descanso.



Ortega López encontró el predio ubicado en Sierra Fría 725, colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, mismo que adquirió el 12 de mayo de 2011 por 42 millones 60 mil 300 pesos.



En el lugar, se constató que ese lote se encuentra en abandono. Al ingresar por la esquina de Montañas Rocallosas, está una casa del lado derecho, de barda amarilla con el número 709. En seguida se ubica el portón negro, en el marco de ese sitio se localiza el registro de luz de la Comisión Federal de Electricidad.



En la parte superior del lector tiene inscrita la dirección Sierra Fría 725.



El predio de barda color verde oscuro y un portón negro abarca dos lotes, es decir, el 715 y el 725 que habría sido adquirido para el ex gobernador veracruzano, según la declaración de Ortega.



A un costado del zaguán hay una caseta con una ventanilla de atención sin vigilante, pero en uno de los pilares existen dos interfones que nadie responde.



Desde ese punto se aprecia un tinaco color beige en el interior. Tras la barda se observa el inicio de las excavaciones para construir una alberca en la que el agua de lluvia quedó encharcada, hay poco material de construcción, algunas cubetas y pedazos de plafón, así como maleza.



No existe delimitación perimetral, lo que encierra al predio son las paredes de las tres casas colindantes, entre las que existen algunos árboles sin podar.



La basura, algunas rocas apiladas y los desniveles de la tierra recubiertos por la maleza, así como pasto y moho, es lo que prevalece en ese lugar que se había predispuesto como una de las casas de la familia Duarte de Ochoa. Es una de las mejores colonias de la Ciudad de México, a unas calles se encuentran varias de las representaciones diplomáticas de países europeos y asiáticos.



Suman propiedades



Ortega López conoció a Duarte de Ochoa en 1996, a través de Mansur, entonces los tres eran estudiantes de universidades privadas en la Ciudad de México. Desde 2010, Ortega fue invitado por el ex mandatario para colaborar con él e invertir en diversos negocios, ha reconocido ante la PGR y ello fue registrado en el expediente del caso contra el ex procurador.



El declarante detalló que el rancho El Faunito, ubicado en Orizaba, Veracruz, y recuperado en diciembre de 2016 por el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fue adquirido a través de José Juan Janeiro y está valuado en más de 200 millones de pesos.



“Ortega López describió el rancho El Faunito como una casa de campo holgada, con helipuerto y cancha de badminton”, señaló el fiscal de la PGR, Pedro Guevara, quien relató el contenido de la declaración en la audiencia de vinculación a proceso contra Duarte de Ochoa.



La investigación refiere que Ortega López recibió transferencias bancarias por 215 millones de pesos de la empresa Terra Inmobiliaria, misma que recibía dinero de las dependencias veracruzanas.



Los recursos que recibió Ortega López fueron para la compra de unas parcelas ejidales en Campeche que, según las hipótesis de la PGR, serían destinadas para construir un complejo turístico.







Alfonso Ortega fue identificado por la PGR como uno de los prestanombres de Javier Duarte y por ello se emitió una orden de aprehensión en su contra.



A cambio de declarar y brindar información a la PGR para integrar la carpeta de investigación contra Duarte de Ochoa, el también abogado Ortega López se adhirió a un criterio de oportunidad previsto en el nuevo sistema de justicia penal, que permitió la cancelación de la orden de aprehensión en su contra.



El abogado Marco Antonio del Toro, quien encabeza la defensa de Duarte de Ochoa, solicitó la comparecencia de Ortega López para interrogado. Pese a que fue notificado para presentarse el sábado pasado, no acudió a la audiencia y de no presentar un justificante ante el juez podría ser arrestado.



Ante su inasistencia, el abogado Del Toro Carazo dijo que su declaración es violatoria del derecho a la debida defensa de su cliente.