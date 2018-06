Robo de boletas no afecta elección: INE

(El Universal)

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó 21 paquetes electorales robados y/o destruidos en diversas partes del País, pero en todos los casos las boletas están en reimpresión y estarán listas para que los ciudadanos puedan votar en las casillas a las que estaba destinada la documentación.



De los paquetes 16 son de elecciones locales y 5 federales y, advirtió el consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización del INE, el caso más grave ocurrió en la madrugada de este miércoles en Tamaulipas.

Ahí hubo destrucción de papelería electoral pues se incendió el domicilio del funcionario de mesa de casilla, quien quedó lesionado, indicó.



La consejera Pamela San Martín informó que el robo de boletas no es significativo en número y todas "han podido ser reimpresas donde hacían falta" por lo que en cuestión de horas ya estarán en consejos distritales.



La decisión del INE es que "en todos los casos garantizará que el derecho al voto de los ciudadanos esté garantizado".



El director ejecutivo de Organización, Miguel Ángel Solís, dijo que en Veracruz, Tabasco y Oaxaca hubo robos y pudiera suponerse un interés político para usar esa papelería en otras casillas, lo cual será imposible.



Los candados para evitarlo, explicó, consisten en que en todas las casillas de Tabasco, el presidente de la mesa de casilla y los representantes de todos los partidos firmarán las boletas de presidente y senado, para evitar que se pretenda usar las boletas robadas.



Además éstas, por su folio, se tienen identificadas y serán declaradas inválidas en caso de que se detecte que fueron usadas.



También se firmarán todas las boletas usadas en las casillas del distrito con sede en Macuspana, Tabasco, e igualmente las de ese municipio.



Expuso que en el resto de los casos hubo destrucción de boletas, en Oaxaca fue sólo de papeletas locales y, en contraste, las boletas federales se dejaron intactas, lo que hace suponer el cariz político.



Solís informó que al parecer sólo 13 casillas de las casi 157 mil a instalar el próximo domingo, no podrán ser instaladas.



Esto se debe a que esas 13 casillas están ubicadas en los límites de Jalisco y Nayarit y corresponden al distrito 1 de Jalisco con cabecera en Tequila.



Explicó que la comunidad Wixárika no ha permitido la instalación de las casillas por un problema de tierras, y están en curso pláticas con las comunidades indígenas, por lo que una ya se acordó la instalación. Pero "hoy el Consejo Distrital está dando de baja 13 casillas que no podrán instalarse ahí quizá en elecciones extraordinarias posteriores a este proceso electoral".