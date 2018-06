INE rechaza medidas cautelares contra Anaya solicitadas por Rioboó

(El Universal)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó interponer medidas cautelares al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, para que deje de realizar actos calumniosos en contra del empresario, José María Rioboó.



En sesión extraordinaria y por el voto unánime, los consejeros electorales determinaron la improcedencia de adopción de las medidas solicitadas por el propio José María Rioboó el pasado martes.



El proyecto votado por unanimidad, describe: “Se propone la improcedencia de la adopción de medidas cautelares ya que la misma versa sobre hechos futuros de realización incierta para la competencia de este órgano colegiado”.



Cabe recordar que el pasado martes, José María Rioboó presentó una queja en contra de Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, derivado de diversas declaraciones realizadas durante el Tercer Debate Presidencial, las que, desde la perspectiva del quejoso constituyen, calumnias en su contra.



Por lo anterior el denunciante solicitó al INE medidas cautelares a efecto de que esta autoridad aperciba a Ricardo Anaya Cortés para que deje de realizar actos calumniosos en su contra.



Además se debe recordar que José María Rioboó interpuso una demanda en materia civil por presunto daño moral contra Anaya y los representantes legales de Grupo Rioboó presentaron una queja electoral por difamación y hechos calumniosos en contra Ricardo Anaya Cortés.



Luego de que en el tercer debate presidencial, del pasado 12 de junio, Anaya Cortés señalara a su adversario Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Juntos Haremos Historia, de tener en Rioboó a su contratista favorito, la representación legal de la empresa presentó las querellas.



En la sede del INE los representantes legales del ingeniero José María Rioboó, Alberto Wooldrich Ortiz y Guillermo González, presentaron queja electoral por difamación y hechos calumniosos.



En entrevista, Wooldrich aseveró que con esta estrategia jurídica no se pretende incidir en la contienda “nosotros somos ajenos a cualquier contienda electoral, no queremos intervenir en ellas solamente ejercer el derecho de defensa…. el problema es del señor Anaya por no haber meditado las expresiones que virtió”.



En la sede del INE, Wooldrich Ortiz y Guillermo González informaron que además de la demanda presentada ayer en materia civil, “hoy en Yucatán ya se presentó una denuncia penal en contra del candidato presunto responsable del delito de difamación de honor “.



Reiteraron que es erróneo que haya habido algo irregular en la adjudicación de obras que hiciera el gobierno de López Obrador a Rioboó.