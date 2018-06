Pide INE rechazar la viralización de noticias falsas

(El Universal)

Con la inauguración de su “macrosala” de prensa, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio la bienvenida a la cobertura informativa de las elecciones federales y locales, pero llamó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a rechazar la viralización de noticias falsas, y “defender a la democracia frente a la desinformación”.



El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, destacó que esta elección es inédita a nivel mundial no sólo por los 18 mil cargos en disputa sino porque es “donde se está poniendo a prueba por primera vez en el mundo los mecanismos, todos los mecanismos para contrarrestar la desinformación”.



Por esta razón adicional, a la intensidad de la contienda, ésta está siendo escrutada, seguida por todo el mundo y hay 794 representantes de los medios de comunicación acreditados para seguir el proceso desde el INE, 302 de ellos extranjeros. En tanto, para acceder a la Feria de Medios en la explanada del INE hay 3 mil 577 acreditados.



Ante eventuales noticias falsas que pretendan propagar –destacó Córdova Vianello- “quiero pedirles su apoyo con vocación democrática para que nos reporten toda la información delicada sobre incidentes. para que pueda ser oportunamente verificada o descartada”.



El INE, indicó, está en disposición de verificar toda información que pudiera poner en entredicho la certeza de la elección.



Hacemos –agregó la consejera Claudia Zavala- un “llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y que filtremos esa información con el tamiz de la veracidad”.



“La desinformación no es casualidad, es generada por intereses pero nosotros como un equipo nacional vamos a informar a los ciudadanos de forma prudente”, estableció, aunque la consejera Pamela San Martín recordó que la información falsa no necesariamente lo es intencionalmente sino por desconocimiento, por lo que llamó a informarse y consultar al INE.



La macrosala, instalada en la explanada de la sede nacional del INE, fue contratada por un monto de 18.3 millones de pesos y fue inaugurada por todos los consejeros.



Como publicó el lunes EL UNIVERSAL en su versión en línea, además de la instalación temporal, el INE se preparó para el proceso con remozamiento de sus inmuebles, con una inversión de 36 millones de pesos.