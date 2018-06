Capturan a Alejandro Villarreal, ex líder de la SNTE y candidato a diputado; lo acusan de peculado

(El Universal)

Esta madrugada fue detenido el ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Villarreal, quién actualmente es candidato a diputado.



De acuerdo con las primeras versiones se le acusa del delito de Peculado por presuntamente haber recibido varios millones de pesos de la administración del ex gobernador César Duarte Jaquez.



Villarreal funge también como Coordinador Nacional del SNTE Joven y encabeza la lista de candidatos a diputados plurinominales de Nueva Alianza al Congreso local.



El detenido fue dirigente de la Sección Octava del sindicato magisterial, que en la entidad agremia a los docentes del ámbito federal.



Fuentes de la Fiscalía indicaron que fue detenido en su domicilio, y de manera simultánea se capturó a la ex directora de los Servicios Educativos del estado, Patricia Banderas, así como al abogado Edmundo Felipe González, titular del Departamento Jurídico de dicha dependencia en el gobierno de Duarte.



Los detenidos serán presentados este mismo día ante un juez de Garantía y en ese momento se conocerán formalmente los cargos que se les imputan.