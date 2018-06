Operará banco chino en México

CIUDAD DE MÉXICO()

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó ayer el inicio de operaciones de Bank of China México como Institución de Banca Múltiple, informó el organismo regulador.



En junio de 2016, la Junta de Gobierno de la CNBV dio la autorización a Bank of China México para organizarse y operar en el sistema bancario mexicano que actualmente se conforma por 51 entidades.



Bank of China México es el segundo banco de la República Popular de China en ser autorizado en México.



La nueva entidad enfocará su mercado a las finanzas corporativas, en donde proporcionará una oferta de productos y servicios para cubrir necesidades financieras de las empresas chinas radicadas en México y sus proveedores, así como de los corporativos y empresas mexicanas involucradas en operaciones comerciales con su país de origen.



La entidad financiera fue autorizada por la Junta de Gobierno de la Comisión para operar como banco el 30 de junio de 2016. Su capital inicial es de 875 mdp.