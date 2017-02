Dona Felipe Calderón pensión de ex presidente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Decidí donar la pensión que me corresponde como exPresidente de México a la organización Aquí Nadie se Rinde @ANSeRiap para niños con cáncer pic.twitter.com/t1wBC5ALfG — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 27 de febrero de 2017

El ex presidente Felipe Calderón anunció que donará su pensión a una asociación que ayuda a niños con cáncer.La asociación "Aquí nadie se rinde" fue la beneficiada con la decisión del panista. La organización tiene 11 años y se encuentra en la delegación Álvaro Obregón."Aquí nadie se rinde" recibe donaciones de dinero, juguetes y tiempo de empresas. Felipe Calderón recibe 200 mil pesos mensuales aproximadamente por pensión de ex presidente. Con su donación, Vicente Fox se convierte en el único ex mandatario que recibe dicho monto, pues Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari renunciaron a ello.