Prevén revisar el salario mínimo en marzo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

Ante la baja en la inflación, los sectores obrero y patronal podrían reunirse en marzo para la revisión del salario mínimo, afirmó Roberto Campa, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).



El titular de la STPS destacó que con la reducción de 1.3% en los precios hay condiciones para una revisión del sueldo mínimo, con el objetivo de evaluar si hay condiciones para un incremento de los ingresos.



El funcionario enfatizó que la decisión que se tome debe obedecer a una lógica económica y no a una política.



"Lo que se ha planteado es que la decisión que se tome tiene que ser una que obedezca a una lógica económica y no a una intencionalidad política.



"Le aseguro que las razones y los argumentos que se pondrán en la mesa serán argumentos económicos y técnicos, no de índole política", indicó el titular de la STPS.



Comentó que en los últimos días ha sostenido reuniones con los integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para analizar las condiciones económicas del país para aprobar un aumento al salario mínimo.



El funcionario resaltó que durante la administración se han realizado esfuerzos para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores a través de medidas, por ejemplo, la desindexación del sueldo mínimo.



Durante la Reunión del Consejo Tripartito del Instituto Fonacot, César Martínez Baranda, titular del Infonacot, informó que para 2018 este organismo contará con 15 mil millones de pesos, con lo que se otorgarán créditos de 15 mil pesos a un millón de empleados en la nación.



"Nos están pidiendo que podamos colocar cerca de 15 mil millones de pesos en créditos promedio de 15 mil pesos cada uno, que es lo que hacemos en un plazo promedio de 20 meses para efectos de lograr lo que queremos hacer, ¿qué implica esto?, que estaremos apoyando y otorgando crédito a más de un millón de trabajadores para mejorar las calidad de vida de los empleados formales de México", expresó el funcionario.



"Empleados deben acercarse al Infonacot". Campa pidió a los trabajadores acercarse al Infonacot, puesto que los esquemas de gestión se eficientaron y, tan sólo en 2017, se cumplió en 104% la meta de otorgamiento de créditos programada para ese año.



Luego de presidir una reunión con el Consejo Directivo de Infonacot, el titular de la STPS detalló que el año anterior se financiaron 16 mil 680 millones de pesos en beneficio de un millón 30 mil 174 trabajadores formales, hasta el 31 de diciembre.



El monto benefició en total a 4 millones 17 mil 679 personas, que conforman las familias de estos empleados, incluyendo, a trabajadores damnificados de los sismos de septiembre pasado.



Entre diciembre de 2012 al mismo mes de 2017 se han entregado créditos por 68 mil 741 millones de pesos.