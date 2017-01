Peña Nieto mantendrá diálogo con EU: diputados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, informó que hubo un acuerdo con el titular del Ejecutivo para trabajar, tanto en San Lázaro como en el Senado en medidas de carácter normativo para la protección de los connacionales que viven en Estados Unidos.Dijo que el objetivo es generar un estado de seguridad para nuestros connacionales, desde luego, para la defensa de la soberanía nacional y generar una serie de instrumentos que permitan que las cosas marchen bien en esta relación bilateral.Martínez Neri informó que el Presidente de la República les dijo que el diálogo no debe romperse, ni interrumpirse con Estados Unidos, pues “romper el diálogo implicaría una serie de problemas en la estabilidad nacional, las relaciones, inclusive, de tipo colateral, en el sentido numérico de precios”.El perredista comentó que hubo un cierre de filas y los diputados le mostraron toda su solidaridad con las decisiones que se han tomado y desde luego, a trabajar en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, para seguir una ruta de protección a nuestros connacionales.En tanto, el coordinador del PAN, Marko Cortés, aseguró que el Presidente de la República les confió que le dijo a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que la posición de México es clara sobre la construcción del muro, pero eso no debe afectar otros temas en la relación bilateral como la seguridad, la migración y el tema económico.Además, el panista dijo que se conformó un frente de diputados, senadores y gobierno Federal. Mencionó que el titular del Ejecutivo le pidió al canciller, Luis Videgaray , que haga una estrategia puntual y clara y desde el PAN están listos para participar y lo harán de manera decidida.Aseguro que el Presidente de la República les dijo que “seguirá apostando por el diálogo, siempre presentando adelante el espíritu nacionalista sin que México sea soslayado en su soberanía y eso es lo mínimo que esperamos: dignidad y valor y que México logre tener una buena negociación, un buen acuerdo pero dejando bien claro que México es soberano”.Al encuentro al que también asistieron los titulares de Hacienda, José Antonio Meade ; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong ; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y de Economía, Ildefonso Guajardo; los diputados se comprometieron a que de forma inmediata establezcan relación con sus pares en la Cámara de Representantes.Vamos a apoyar en la labor consular para la defensa de los migrantes, también de forma inmediata y en el caso de la Cámara de Diputados, vamos a respaldar medidas que tengan que ver con el comercio exterior, que facilite o incentiven la relación comercial y de esta forma, estemos siendo todos congruentes y consistentes en este apoyo que queremos darle a la industria, a la manufactura”.Asimismo, Clemente Castañeda, coordinador de MC en San Lázaro, aseguró que a él le llamó la atención del encuentro el reconocimiento de Luis Videgaray de que “hay una amenaza seria, pues la relación no es una relación sencilla, hay reconocimiento del momento delicado que vive el País, y me parece que reconocerlo es un primer paso para poderlo enfrentar con éxito, de otra manera vamos a seguir en la ingenuidad”.El legislador de Jalisco dijo que la llamada que tuvieron el titular del Ejecutivo con su homólogo estadounidense demuestra la gran inestabilidad de Trump y cómo el tema del muro es el tema que está obstaculizando toda la negociación integral con EU, pero desde su perspectiva no se debe estar viendo quién paga el muro, sino cómo se frena.Sobre la llamada telefónica dijo: “El tema está trabado, si se me permite la expresión, por el tema del muro, siguen insistiendo en EEUU que nosotros debemos de pagar el muro, y el Presidente, (esas son expresiones del Presidente) ha dicho con justa razón que bajo ninguna circunstancia.