Presidencia de México me llamó, afirma Donald Trump

WASHINGTON D.C. (SUN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la llamada telefónica que tuvo esta mañana con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto , “llegó directamente de Presidencia”.El magnate aseguró que la conversación con Peña Nieto duró aproximadamente una hora y fue “muy buena, llena de respeto y amistosa”.Trump aseguró que “respeto al pueblo de México, amo al pueblo mexicano, trabajo constantemente con el País, pero México nos ha derrotado, ha abusado, nos ha reducido, tenemos un déficit comercial de 60 mil millones de dólares, además tenemos una frontera porosa y peligrosa que tenemos que mejorar y proteger”.Aseguró que tiene una buena relación con Peña Nieto, y que representa muy bien al pueblo mexicano, “pero no vamos a seguir perdiendo empresas, compañías y empleos. Eso no va a pasar conmigo, vamos a renegociar acuerdos comerciales y otros aspectos de nuestra relación con México y creo que esto será positivo para ambas naciones. Vienen por delante muchos meses de negociación”.Trump dijo esto durante una conferencia de prensa conjunta con la primera ministra británica, Theresa May, la primera jefe de Estado que lo visita tras ser nombrado presidente de EU.Cuando un reportero preguntó a May su opinión sobre la relación entre EU y México y las acciones que ha tomado Trump respecto a nuestro País, el magnate interrumpió y dijo que “ese no es un asunto que le importe a la primera ministra ni a su país”. May se conformó diciendo que la relación México-EU era asunto de esos países.