SRE: Hay temas que chocan con la dignidad

WASHINGTON D.C. (SUN)

El tema del muro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere construir en la frontera y cobrar a México no se puede aceptar.“No es una estrategia de negociación. Es un tema de dignidad (…) que no tiene que ver con la economía, sino con el corazón y el orgullo”, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray La delegación mexicana, encabezada por el canciller y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, concluyó una visita de dos días a Washington, en la que plasmó las buenas intenciones del país en la construcción de una relación con su contraparte estadounidense, pero dejando claro que hay ciertos límites “inaceptables” por “dignidad”.El principal es que México no pagará la construcción de lo que falta de barrera física entre ambos países, una de las principales promesas de campaña de Trump.Comentó que el reembolso del prometido muro en la frontera es inaceptable. “Hay temas que no podemos aceptar. No es una estrategia de negociación, hay asuntos que son por dignidad. Tienen que ver, no con las exportaciones o la economía o las inversiones, tienen que ver con el corazón de los mexicanos, con el orgullo de ser mexicano”, expuso Videgaray.Este es el punto central de las “profundas y evidentes” diferencias que, sin embargo, no evitaron un diálogo “sobresaliente” y con visos de avanzar hacia una relación constructiva entre ambos países, según el canciller.Para Videgaray, a pesar de las afrentas que Trump lanza a México desde Twitter, las coincidencias son “importantes. Tenemos enormes coincidencias en lo económico, en materia de migración, de seguridad y vamos a trabajar sobre esas coincidencias”, aseguró el canciller horas después del intercambio de una serie de tuits, que derivó en la cancelación del viaje oficial de Peña Nieto a la capital de EU.