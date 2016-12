Sirios: México les da nueva vida

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tamer, Hazem y Zain se pierden entre la multitud. Los tres jóvenes miran fascinados los fuegos artificiales que explotan en el cielo, así como a las personas disfrazadas de catrinas que desfilan frente a ellos en un festival de muertos. Caminan relajados entre la gente en las principales calles del centro de Aguascalientes.



Saludan sonrientes y efusivos —con un abrazo o con las palabras atropelladas del español que van aprendiendo— a otros jóvenes que se encuentran a su paso y que ahora se han convertido en sus amigos.

Justo en ese momento te das cuenta de que no son mexicanos, porque al entablar una conversación se percibe el choque cultural: palabras en árabe, inglés y español, todas al mismo tiempo.



Hazem, el chico de 24 años que siempre carga en su cuello una cámara, no deja de tomar instantáneas; algo similar ocurre con Tamer, de 28, pero él hace videos; Zain, de 23 años, intercambia comentarios con Hazem cuando las luces iluminan la oscuridad de la noche, como si lanzara sugerencias del momento en que debe tomar la fotografía.



Estos jóvenes son de Siria, país ubicado en la costa oriental mediterránea que comparte fronteras con Turquía, Irak, Israel, Jordania y Líbano, y que desde 2011 se encuentra sumido en una desgarradora guerra civil contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Llegaron a México en mayo y junio, provenientes de distintos países en los que esperaron por meses para que el Proyecto Habesha, del que forman parte, los trajera al país y así continuar con sus estudios y en un futuro no muy lejano regresen y contribuyan en la reconstrucción de las ciudades, del tejido social afectado por las atrocidades del conflicto bélico.



Los tres, de un grupo de cinco que se encuentran en México, llevan medio año asistiendo a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde, además de aprender español, llevan materias optativas, como Arte Moderno Latinoamericano y Literatura, que les ayudan a adaptarse a la nueva cultura en la que viven. Por eso, cuando se les ve tan aclimatados en la ciudad y con la gente, minutos antes de entrar en un bar, es inevitable pensar: “¿el ruido de la pirotecnia no les recuerda las bombas que los alejaron de casa?”.



La base en México



Los estudiantes sirios que llegan a México por medio del Proyecto Habesha pasan una temporada en Aguascalientes antes de ubicarse en las universidades con las que el proyecto tiene convenio: Iberoamericana, Tecnológico de Monterrey y Anáhuac.



“Queremos que lleguen a Aguascalientes porque queremos crear una base, un equipo, que se conozcan entre ellos, que tengan un aterrizaje en común, y no tener satélites regados. Siempre creímos que llegar a la Ciudad de México directo de Siria es muy caótico y Aguas es una ciudad segura, tranquila, fácil, limpia y conservadora; eso es importante porque los chicos son conservadores, se entienden mejor en un ambiente similar. Una vez que pasan por ese proceso de adaptación, pueden viajar a la Ciudad de México o a otro estado. Ahí conocen más del país, del idioma, aprenden a usar el transporte y a crear una rutina”, narra Adrián Meléndez, fundador del proyecto, en entrevista con EL UNIVERSAL. Y no sólo realizan actividades para integrarse a la comunidad. En las oficinas del proyecto en Aguascalientes organizan proyecciones de películas árabes cada fin de semana; incluso, iniciaron una serie de cursos para enseñar su idioma nativo.



Ha sido tanta la aceptación de los jóvenes por parte de los habitantes, que Claudia Mora, del estado, quien se enteró en Facebook de la iniciativa, decidió construir dos departamentos para alojar a los estudiantes en un terreno cercano a la universidad; les cobra una renta mensual de 500 pesos y planea construir más espacios para quienes están próximos a llegar.



En esos departamentos viven Zain y Hazem; Tamer compartió un tiempo con Hazem, pero decidió buscar un cuarto en el centro de la ciudad, luego de que Adrián les dijera que podían moverse a cualquier parte que les gustara. Los tres se mueven libremente por todo Aguascalientes en transporte público. En seis meses convirtieron este poblado de México en su hogar.



La iniciativa mexicana Proyecto Habesha se ha puesto el objetivo de traer al país a 30 jóvenes sirios en calidad de estudiantes y no de refugiados.



Todos sus candidatos son alumnos sobresalientes que tienen la convicción de continuar con su formación fuera de su nación. El avance ha sido lento, porque aunque cuentan con voluntarios con experiencia en operaciones humanitarias y organismos internacionales, no en los procesos para conseguir los fondos, porque se necesitan 160 mil pesos para el traslado de cada estudiante.