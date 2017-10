El PRI va a ganar en 2018, "porque los demás se han destrozado": Fox

GUANAJUATO(SUN)

El ex presidente Vicente Fox señaló que el PRI ganará la Presidencia de la República en las elecciones de 2018, porque los demás partidos políticos se han destrozado a sí mismos en luchas internas de poder y llegan debilitados al proceso electoral.



El ex mandatario señaló que el tricolor deberá convertirse en un partido de ciudadanos.



“Un PRI que se lave la cara, un PRI que es indispensable que deje atrás sus cochinadas, un PRI que se convierta en un verdadero partido de ciudadanos, un partido del pueblo de México pero un PRI que en su profundo sentido de responsabilidad, en su profundo sentido de respeto del País, siempre está con el País en las buenas y en las malas y siempre ha tenido una solución o soluciones para sacar al País cuando está en crisis y en problemas”, acotó.



Este jueves, Vicente Fox participó en la 94 Asamblea-Convención del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en donde dijo que espera que José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, sea el candidato presidencial del PRI, por su profesionalismo, experiencia, y sobre todo porque es alguien que trabaja sin “pasiones partidistas”.



Al impartir la conferencia “El panorama de México”, comentó que “va a ganar el PRI, y va a ganar el PRI porque los demás (partidos) se han destrozado a sí mismos”.



Dijo que el PAN se encuentra terriblemente debilitado y dividido, mientras que el PRD es “prácticamente nada hoy en día. Lo desbancó, lo desfondó Morena. Por tanto, ya no hay un PRD combativo y grande”.



En el Poliforum León, Vicente Fox Quesada dijo que el Frente Ciudadano podría llegar a ser una fórmula que podría darle la pelea al PRI, pero señaló que es muy difícil que el PAN y el PRD lleguen a un acuerdo para definir a un candidato a la Presidencia.



“Esa es una fórmula ganadora, centrada con ideologías de centro y de centro-izquierda o de centro-derecha reducido. Ojalá y encuentren cómo elegir a ese candidato, de quien va a ser el representante de esa fórmula y repito, ojalá y progrese”, destacó.



El ex mandatario también señaló que “ojalá que el PRI también siga como está, lavándose la cara, quitándose lo sucio y la mugre de su cara, convirtiéndose en un PRI más ciudadano, en un PRI menos corrupto, en un PRI más a favor de México, porque el PRI ha aportado a México por décadas, el PRI sigue aportando a México".



“Yo creo que cuando todo está mal y todo está complicado, el PRI es una garantía, así es que yo me quedo con esas dos fórmulas, con la del PRI como operó en el Estado de México y cómo logró sacar adelante esa elección y con el PAN y PRD unidos para que sean una fórmula”, añadió.



Sostuvo que Andrés Manuel López Obrador representa al populismo que ya demostró que no es el camino que necesita México. “'Lopitos', no vas a ser presidente y se acabó”, dijo.



“A 'Lopitos' que le vaya bien allá en su rancho, allá en Tabasco, que disfrute la vida y la pase muy bien”, matizó Fox.



Ante el aumento inédito de homicidios registrado este año, Vicente Fox consideró que el gobierno federal debería negociar con el crimen organizado para contener la violencia.



Dijo que la legalización de la mariguana y la consolidación de una Comisión de Estado para dialogar con los cárteles, son la única vía para lograr contener y reducir la incidencia delictiva.



“Hay que tomar decisiones de fondo, la primera de ellas es legalizar, estamos perdiendo bastante tiempo en un proceso burocrático”, dijo.



Hizo un llamado a los diputados y senadores para que emitan las reglas de la legalización del uso medicinal de la mariguana.