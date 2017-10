Dictan formal prisión a Elba Esther Gordillo por tercera vez

(SUN)

Un juez federal dictó por tercera vez auto de formal prisión contra Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por "lavado" de dinero y delincuencia organizada.



Es el tercer juicio que Gordillo Morales tenía pendiente, luego de que el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales federales, Alejandro Caballero, dictó un nuevo auto de formal prisión en cumplimiento a un amparo otorgado por el Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México.



El amparo le fue concedido en agosto pasado y la sentencia del Colegiado ordenó la reposición del procedimiento para que la Procuraduría General de la República reitere el cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demuestre el de delincuencia organizada en la causa penal 11/2013.



Con ello, el juez Sexto de Distrito debía revalorar si Elba Esther Gordillo debía o no continuar sujeta a proceso por lo que, por tercera ocasión en el juicio, el juzgador dictó auto de formal prisión.



Esta se trata de la primera acusación que emitió la PGR en contra de la maestra y la más importante para la dependencia.



En ella se le imputa haber cometido delincuencia organizada y "lavar" mil 978 millones de pesos en coparticipación con José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez, quienes también fueron señalados por fraude al fisco entre 2008 y 2011.



De acuerdo con la PGR, los coacusados de Elba Esther Gordillo declararon ingresos menores a los que recibían provocando un quebranto por 38 millones de pesos.



En mayo pasado Gordillo Morales fue exonerada de la acusación de defraudación fiscal por 2 millones 199 mil pesos cometido en el ejercicio de 2008.

El fallo fue emitido también en cumplimiento a un amparo otorgado por un Tribunal Unitario, por lo que se indicó que no fue "acreditado el cuerpo del delito de defraudación fiscal equiparada", por lo que a falta de elementos para procesar le fue decretada la libertad.



Anteriormente, la defensa de Gordillo Morales encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro echó abajo otra acusación por defraudación fiscal por más de 4 millones de pesos durante el 2009.



La resolución aún no se encuentra firme, por lo que la defensa de la ex lideresa sindical puede impugnar mediante apelación o mediante otro amparo.



Actualmente, derivado del sismo del pasado 19 de septiembre, Gordillo Morales fue trasladada a la Clínica de MediAcces en Las Lomas de Chapultepec, pues desde agosto de 2015 ha permanecido recluida en diversos hospitales públicos y privados para atender los males que le aquejan.