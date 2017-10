Edomex: Jovencita mata a su hijo de 3 años tras discutir con su pareja

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras discutir con su pareja por no haber contestado el teléfono a tiempo, una menor de 17 años de edad asfixió a su hijo en calles de la colonia San Juan Xalpa, en la delegación Iztapalapa, por lo cual fue vinculada a proceso y podría pasar en una comunidad de tratamiento para adolescentes hasta cinco años.



El pasado 22 de octubre el menor fue llevado al hospital Pediátrico de Iztapalapa sin signos vitales, por lo que el médico del área de urgencias solicitó a policías capitalinos que aseguraran a la madre del niño.



La mujer refirió que ella mató a su hijo, después de una discusión con su pareja sentimental. El pequeño aún no había sido registrado.



De acuerdo con la investigación, ella era celosa y se molestaba si no contestaba el teléfono.



La última discusión fue porque su novio no tenía pila, por lo que le aseguró que haría algo de lo que se arrepentiría.





Después, la mujer tomó una almohada y la colocó en el rostro del niño hasta que dejó de respirar.



Tras matar al menor, le llamó a su pareja para decirle lo que había hecho.



La presunta agresora le dijo a su suegra que el pequeño estaba mal y ella le recomendó llevarlo a un hospital, donde el médico pidió la presencia de policías.