Buscan continuar discusión en Senado por destitución de Santiago Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los grupos parlamentarios en el Senado siguen entrampados en la búsqueda de un acuerdo para definir el método por medio del cual objetarán o no la destitución del ex titular de la Fepade, Santiago Nieto.



No obstante, PAN, PT y PRD afirmaron que no detendrán los trabajos de la Cámara Alta y que la Ley de Ingresos 2018 será aprobada en tiempo y forma antes del 31 de octubre.



El coordinador del PRD, Luis Sánchez, dijo que este jueves se presentará a la sesión, pero advirtió que si el PRI-PVEM quieren imponer su método volverá a tomar la tribuna.



Las bancadas del PRI, PAN, PT, PRD, PVEM fueron convocados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a una reunión, pero esta no se realizó porque las bancadas no se presentaron.



La presidenta de la Jucopo Ana Lilia Herrera (PRI) invitó a los grupos parlamentarios al diálogo porque la cerrazón no construye y “nosotros estamos obligados a responderle a la sociedad para construir”.



El coordinador del PAN Fernando Herrera dijo que no obstaculizarán los trabajos de la Cámara Alta e hizo un llamado al PRI para que flexibilice su postura y se procese la objeción por medio del voto abierto.