Riñen elementos de PF y militares por despensas en Oaxaca

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal (PF) se confrontaron este martes en la sede de la Base Aérea Militar ubicada en el municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, al negarles estos últimos el paso de una caravana con víveres para damnificados por los sismos ocurridos en septiembre.-¡Quién les ordenó!, grita el comandante de la Octava Región Militar, Alfonso Duarte Mújica, al impedir el paso de al menos tres patrullas cargadas con despensas, presuntamente provenientes de Guanajuato.-¿Me permite mi general? - revira un uniformado policiaco.-¡No le permito nada, señor! ¡Acá está el hecho! Tráeme a su jefe y que se presente acá.¡Deténgalos! ¡Órale!- ¿Con qué fundamento me vas a detener? - responde un integrante de la Policía Federal mientras otro ordena grabar el hecho, de acuerdo con un video que circula en redes sociales.-No son los modos jefe, todos somos seres humanos, estamos por un bien acá para Oaxaca, para los mexicanos, para que se comporte su comandante así no es justo… también nosotros estamos cumpliendo órdenes - insiste un policía.Entonces el comandante de la Octava Región Militar se irrita y ordena también grabar el suceso:-¡Órale, graben, graben! ¡Ustedes se están robando las despensas! ¡Eso es lo que está sucediendo, están atracando allá fuera, bajando las despensas de un tractocamión y se las están llevando!Una joven, que se identificó con un gafete, salió en defensa de los elementos policiacos.-¡De dónde son! - increpa el mando militar.-De Guanajuato - responde la mujer.-¿Por qué las están bajando allá?-Porque nos instruyó un comandante.-¿Cuál comandante?-El del turno de la mañana de ayer.Otro elemento de la Policía Federal pidió a sus compañeros tomar nota para proceder ante la Procuraduría General de la República en contra de los militares. Las fricciones llegaron al momento de los empujones entre policías y militares.Los elementos de la PF viajaban en al menos tres patrullas, dos de ellas identificadas con los números 17040 y 17068.El video de cuatro minutos con 18 segundos culmina cuando el general Duarte llama por separado a la joven para pedirle explicaciones.El gobierno del estado no ha emitido postura al respecto; con anterioridad, autoridades federales y estatales establecieron que la ayuda a damnificados sería entregada únicamente por elementos del Ejército Mexicano.