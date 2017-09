Tlcan podría afectar sector agroalimentario en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La primera agresión contra México llegó en la tercera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), donde el posible afectado sería el sector agroalimentario ante un intento de condicionar las exportaciones de nuestro País por temporada y otra propuesta "agresiva" en el área laboral, dijo Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).



"Ahorita la amenaza más fuerte es el tema estacional, como saben hay presiones muy duras de los freseros de Florida, de los blueberry de Georgia, que quieren acceso de México en ciertas temporadas del año, situación que no vamos a aceptar", comentó el representante a medios este martes.



De la Vega explicó que las presiones consisten en querer limitar o poner condiciones a la entrada de productos a su país en ciertas temporadas del año, por lo que el sector agroalimentario mexicano se opone de manera rotunda.



"En el momento que venga una propuesta como ésta, indecorosa, porque es una traba al comercio, México se va oponer rotundamente", apuntó.



En el tema laboral, el presidente de la CNA no ofreció detalles pero habló sobre una propuesta agresiva, sin embargo, no consideró que fuera una posibilidad el levantarse de la mesa.



"La información que tenemos es que la propuesta de Canadá es más dura de la que estaba en el TPP y no estamos de acuerdo con esa propuesta, cada país debe de respetar sus propios temas laborales, México ha avanzado mucho en los últimos 25 años", agregó.