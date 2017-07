Habitantes de Atizapán rechazan nuevos medidores de CFE

ESTADO DE MÉXICO(SUN)

Habitantes de este municipio ubicado al Norte del Valle de México rechazan la instalación de nuevos medidores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales son colocados por trabajadores de empresas privadas sin consultar a la ciudadanía y con apoyo de la fuerza pública.



Pobladores de la colonia UAM relataron en conferencia de prensa que ayer 25 de julio policías municipales se enfrentaron a colonos que rechazan la instalación de los medidores en dicha comunidad, en donde hubo algunos detenidos.



Tomás Cruz Martínez, asesor de los inconformes, informó que evalúan interponer una denuncia penal en contra de la alcaldesa Ana María Balderas Trejo, del PAN, quien presuntamente violó derechos humanos al autorizar el uso de la fuerza pública para proteger a empleados de una empresa privada.



Agregó que por la vía administrativa interpondrá varios recursos para oponerse a la instalación de los nuevos medidores de la CFE, que coloca en las calles postes inclinados y con gabinetes pesados.



Guadalupe Pérez, de la colonia UAM, mencionó que se reunió con supuestos directivos de la CFE, quienes le pidieron convencer a los colonos de la instalación de los nuevos medidores, a lo que no accedió y la amenazaron con cortar el suministro de energía eléctrica en las comunidades.



Colonos aseguran que rechazan los nuevos medidores habitantes de las colonias UAM, Emiliano Zapata, Revolución y Bosques de Ixtacala, ya que no fueron informados sobre esta medida.



"Estamos en desacuerdo. En primera no nos avisaron. En segunda están poniendo muchos postes por calle, entre tres y cuatro por calle. Hacen hoyos, los postes están chuecos, hay postes que invaden garajes, ventanas. Está muy mal la infraestructura. Queremos que nos den una explicación", dijo una de las inconformes.



"Supuestamente seguridad pública está para cubrirnos a nosotros como ciudadanos, ¿pero qué hicieron?, nosotros nos oponemos a este servicio, no los dejamos trabajar, pero no agredimos a nadie", aseguró.



Añadió que muchos colonos fueron amenazados y engañados para firmar un documento, ya que supuestos encuestadores les dijeron que si no lo hacían se iban a quedar sin suministro de energía eléctrica.



En algunos municipios del Valle de México existe rechazo a la instalación de los nuevos medidores de la CFE, como en Melchor Ocampo, cuyos habitantes colocaron mantas de oposición en las calles, y Coyotepec, donde los pobladores retiraron las mufas y cables y los llevaron a la presidencia municipal, que los resguardó.