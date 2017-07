Asamblea acuerda solicitar a delegado de Tláhuac separarse del cargo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con el rechazo de los diputados de Morena, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa acordó solicitar al jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, se separe de su cargo hasta que se esclarezcan las investigaciones que lo vinculan con el narcotráfico.



Morena sólo estuvo de acuerdo con que el jefe delegacional pueda comparecer ante los asambleístas para hablar de los hechos de violencia que se registraron en Tláhuac.



El punto de acuerdo fue presentado por el perredista Iván Texta y suscrito por Mauricio Toledo, quienes solicitaron a la Comisión de Gobierno del órgano legislativo local gestione la comparecencia.



Desde tribuna, Texta dijo que de encontrarse elementos de prueba suficientes, se inicien los procedimientos legislativos correspondientes para que el titular de la delegación Tláhuac sea removido de su cargo del delegado en los próximos días.



“Hay partidos que se dicen de oposición y de izquierda que quieren desprestigiar el combate de la delincuencia en nuestra Ciudad, pero no conformes con ello, en la incongruencia total, no quieren asumir su responsabilidad y no enfrentan lo que se vive en Tláhuac”, aseguró el perredista.



Dejó claro que no se trata de “politizar” el tema como declaró el coordinador del grupo parlamentario de Morena, César Cravioto, sino que es un caso que amerita investigación y deslinde de responsabilidades por actos de acción u omisión que considera la ley vigente.



“Es simplemente un caso de narcopolítica que debe de investigarse a fondo”, subrayó. Incluso señaló que hay indicios de que el delegado Rigoberto Salgado y su hermano se involucraron en actos delictivos.



En tanto, el morenista Jose Alfonso Suárez del Real declaró que hasta ahora el titular de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, Edmundo Garrido, detalló que no se tiene una línea de investigación directa contra Salgado pero se está en coordinación con autoridades federales y lo que salga se integrará para completar la investigación.