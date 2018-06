Falta justificada laboral, para funcionarios de casilla

información relacionada

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Tal vez no lo sabías, pero si vas a ser funcionario de casilla en la jornada electoral del próximo 1 de julio puedes solicitar una carta al INE para poder faltar al trabajo al día siguiente.



Esta jornada electoral será especialmente larga, pues se votará por Presidente de la República, gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, alcaldes, diputados y senadores, así que los funcionarios de casilla probablemente terminen muy noche todas sus responsabilidades.



Por lo tanto, el INE les puede extender una carta para que no asistan a su centro de trabajo al día siguiente de la jornada laboral, con goce de sueldo por parte del empleador y sin perder ninguna de sus prestaciones.



De acuerdo con capacitadores del INE, quienes hayan sido elegidos para ser funcionarios de casilla y quieran esta carta, deben proporcionar datos como el nombre de la empresa y jefe directo para extender la carta al empleador para que pueda ausentarse el 2 de julio.



En la carta se indicará el cargo que ocupará el ciudadano en la casilla el día de la elección.



De acuerdo con el INE, un millón 400 mil funcionarios de casilla serán los encargados de instalar 155 mil casillas alrededor del país, donde podrán votar 88.9 millones de ciudadanos.



Las casillas se cerrarán a las 18:00 del domingo 1 de julio y es entonces cuando comenzará el escrutinio y cómputo de los votos depositados en las casillas.



El INE también les entregará un pago simbólico a los funcionarios de casilla cuyo monto aún no se ha determinado.