Detienen a dos con 20 mdp en la CDMX

(El Universal)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX), detuvieron a dos personas que tenían en su poder 20 millones de pesos, los imputados no pudieron comprobar la procedencia del efectivo y fueron trasladados a la Procuraduría General de la República (PGR) para dar paso a las investigaciones.



Según el primer reporte de la policía capitalina, los individuos fueron ubicados cuando circulaban en una camioneta de lujo sobre Fray Servando en la zona centro, una llamada anónima alertó que los tripulantes conducían de manera sospechosa, por lo que fue necesaria la presencia de una patrulla y se activó la actividad de los motoristas del C-5.



Fue entonces que les hicieron el seguimiento hasta avenida Insurgentes para iniciar una revisión.



Los uniformados encontraron en la parte trasera de la camioneta una maleta que contenía los paquetes de billetes; los imputados no supieron explicar la procedencia del dinero.



Según el mismo reporte policial, explicaron incluso desconocer que trasladaban el dinero, pues solo habían recibido “ordenes” de llevar la maleta al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se ubica sobre la Avenida Insurgentes Norte 59.



Al no ser de su competencia la situación, los detenidos fueron llevados a la PGR.