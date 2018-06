Tepjf multa a Javier Lozano por discriminación contra adultos mayores

(El Universal)

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) sancionó a Javier Lozano por emitir propaganda discriminatoria hacia los adultos mayores, por la difusión del video "no lo dejes manejar" en el que se promueve la idea de la supuesta incapacidad del candidato Andrés Manuel López Obrador, en razón de su edad.



En mayo, Lozano Alarcón, coordinador de voceros del candidato de la Coalición Todos Por México, José Antonio Meade, colocó un video en su cuenta de Twitter @JLozanoA, con el hashtag #NoLoDejesManejar, aunque fue retirado por el mismo Lozano tras la ola de críticas.



En el video se plantea la escena de una mujer en un auto, que dice a la persona sentada en el asiento de conductor --un hombre canoso de camisa blanca, con cierto parecido a López Obrador-- que ya no puede manejar, que los autos ya ni siquiera necesitan llave.



Para reforzar la idea de la supuesta "incapacidad" de los adultos mayores se mencionan frases como "si alguien ya no está en condiciones, quiérelo y respétalo, pero no lo dejes manejar un País".



En sesión de la Sala Regional los magistrados dieron la razón al representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, quien acusó mensaje discriminatorio a su candidato, e impusieron una multa a Lozano Alarcón.



Los magistrados resolvieron que el mensaje, que sólo circuló en redes, es contrario a los límites a la libertad de expresión pues se plantea la incapacidad por razón de edad, crítica que parte de un estereotipo discriminatorio.



Ese estereotipo "normaliza la idea de que los adultos mayores, por el solo hecho de su edad, no son capaces de hacer frente a las actividades laborales, cuestión que es contraria al mandato de igualdad y no discriminación previsto por la Constitución, así como por diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, y afecta su dignidad como colectivo".



Así, además de la multa se ordenó entregar a Lozano un ejemplar del título "Los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores", publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para promover el respeto de los derechos humanos de este grupo.