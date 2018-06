INE pide suspender llamadas contra Andrés Manuel

(GH)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a 4 empresas la suspensión inmediata de las llamadas telefónicas realizadas masivamente con apariencia de encuestas, pero que constituye propaganda contra candidatos de Morena, y advirtió que ninguna persona moral puede realizar ese tipo de proselitismo.



Por unanimidad los consejeros valoraron que las llamadas podrían afectar gravemente la equidad en la contienda política por lo que resolvieron dar a las firmas involucradas un plazo de máximo 3 horas después de ser notificadas, para retirar las llamadas de este tipo.



“El mandato va sobre estas 4 empresas pero cualquier empresa que tenga la indebida apreciación de que les es permitido, deben tener claro que ninguna empresa puede hacerlo, no está permitido en nuestro sistema…no se pueden realizar este tipo de llamadas”, advirtió la consejera Claudia Zavala.



Las firmas identificadas TKM, Costumer Solutions, Focus Investigación e Intellphone respondieron al INE que no fueron pagadas por ningún partido sino que actuaron por su propia iniciativa pero, explicó el consejero Benito Nacif, es propaganda y deberá indagarse si fue una aportación a alguna campaña.



El formato es de una encuesta, pero en realidad es propaganda contra candidatos de una Coalición, destacó Nacif, y la Ley General de Partidos Políticos prohíbe a personas morales aportaciones en dinero a partidos o campañas y por lo tanto ante la posibilidad de que esto sea propaganda político-electoral de carácter prohibido debe cesar.



La Comisión resolvió así la queja promovida por Morena –entre otros- por las llamadas que han proliferado durante las últimas semanas en las que se señalan presuntos hechos calumniosa contra el candidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y sus candidatos al Senado, Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado.



La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión, se pronunció también por dar el plazo más corto posible para que se suspenda la propaganda, ante la proximidad de las elecciones.



La consejera Pamela San Martín, quien acudió a la Comisión con voz pero sin voto, dejó en claro que la Comisión del INE resuelve el caso hasta hoy pero “no hubo negligencia o tardanza sino que la Unidad Técnica realizó diligencias para investigar y detectar a las empresas autoras de esta propaganda, no hubo actuación omisa”.



Los consejeros emitieron la orden pese a que las empresas aseguraron que las llamadas ya cesaron, pues –dijeron- entre el personal del INE que ha recibido mensajes de ese tipo en esta semana, existe la evidencia de que no ha cesado ese tipo de difusión.